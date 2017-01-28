川普違慣例 逼退國務院4高官
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政府官員廿六日透露，新總統川普主政下的白宮為清除前朝勢力「清理門戶」，竟違反慣例在繼任人選尚未定案的情況下，就直接逼退多名屬於政治任命的國務院管理級高階官員，白宮證實已經收到這四人的辭呈，其中部分官員的辭呈廿七日生效。
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述消息人士的話報導說，四名被逼退的高官，分別是國務院管理次卿甘迺迪、行政事務助理國務卿巴爾、領事事務助卿龐德，以及國務院駐外館務室主任史密斯大使，皆已收到白宮來函表示已不再需要他們的服務。此外，負責歐洲事務的助理國務卿努蘭德，也沒有被要求留任。外電通訊社路透也報導說，甘迺迪與負責武器管制與國際安全的代理國務次卿康粹曼的辭呈，已於廿七日生效；負責外交安全的國務助卿史達爾也將去職，但ＣＮＮ說，史達爾原本就打算隨歐巴馬卸任退休。
國務院的代理發言人桐納表示，這些官員所擔任職位屬政治任命，需總統提名與獲得參議院確認，而非有任期的終身任命；辭呈獲批准的官員中，有些會繼續在外交領域中的其他職位上服務，有些人會退休。
由總統提名與參議院確認的政治任命職位的官員，確實會在改朝換代後新政府上台時請辭，但通常會獲白宮慰留數月，直到繼任人選出爐。值此連新任國務卿人選提勒森的任命案都尚未獲參議院確認之際，白宮便大剌剌趕人，難怪國務院的一名資深官員會說，任何趕人走的暗示都是不對的，這些人效忠國務卿、總統，以及國務院…「這是白宮在清理門戶」。
國務院內由前國務卿凱瑞的親信出任的高階政策職位在新政府上台後便出缺，如今則是連管理職的高階官員也得走人；其中任職九年國務次卿的甘迺迪是兩朝元老，二○○七年時由當時布希總統任命，稍後在民主黨籍的歐巴馬總統上台後留任，外傳甘迺迪非常希望能在川普政府中繼續留任，但川普陣營在去年十月總統大選時就以隱匿電子郵件證據為由，要求甘迺迪下台。
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