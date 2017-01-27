台日合作 日學者：可擋中國海洋霸權

2017-01-27

〔駐日特派員張茂森／東京二十六日報導〕日本軍事學者、東京國際大學教授村井友秀二十六日在日本「產經新聞」發表的一篇論文指出，「目前唯一有能力牽制中國海軍的就是台灣」，日台軍事力足以抵抗中國人民解放軍的壓力，兩國合作「可以阻止中國海洋霸權」，也是維持東亞和平的要件。

村井指出，中國海軍從南海進入太平洋，必須通過台灣和菲律賓之間的海峽，台灣「處於可以完全牽制中國海軍到西太平洋活動的位置」，反之，如果台灣和中國合作，則「中國海軍在東海。南海和西太平洋的作戰能力將大幅提升」。

村井說，將來中台的關係有三種狀況，一、雙方統一；二、維持現狀；三、台灣獨立。如果是統一，中國軍力將由台灣進出太平洋，日美無法在第一島鏈封鎖解放軍，中國軍隊將威脅所有航向日本的海上航路；如果維持現狀，美國可以牽制中國對台灣的軍事威脅，台灣也成為中國軍隊在南海、東海或太平洋作戰的障礙；如果台灣獨立，則獨立之後的台灣面臨的最大威脅是中國，台灣尋求和日本、美國加強合作是不可避的。

他指出，目前中國不但保有攻擊日本的軍力，也有攻擊日本（釣魚台）的意圖，日本建立充分的軍力，善用日美同盟機制，則完全可以排除中國海軍船艦對日本的威脅，但在經濟等理由之下，他不認為日中會爆發大規模的戰爭。

村井的結論是，只有國內問題重重的中國企圖破壞國際現狀，台灣和日本兩國間沒有什麼重大問題存在，也都希望維持目前的民主主義與和平現狀。為了要抵抗中國不斷的軍事武力進出，台日兩國必須保有必要的軍事合作，才是維持東亞和平的要件。