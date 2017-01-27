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十歲童衝浪 鯊魚腳邊游

2017-01-27

澳洲男子哈森（Chirs Hasson）二十四日拍下驚人照片。當日他帶著十歲兒子伊登（Eden Hasson）前往新南威爾斯州史蒂芬港一處海灘衝浪，當哈森為愛子拍攝衝浪照片時，卻發現有條長約二．五公尺的大白鯊從衝浪板下游過，嚇得他趕緊喚回兒子。驚人的是，伊登在衝浪時只覺得腳繩遭東西卡住，直到看見照片才知道自己逃過一劫。（編譯陳正健）

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  • 澳洲男子哈森（Chirs Hasson）帶十歲兒子伊登（Eden Hasson）衝浪，為愛子拍攝衝浪照片時，卻發現有條長約二．五公尺的大白鯊從衝浪板下游過，嚇得他趕緊喚回兒子。（美聯社）

    澳洲男子哈森（Chirs Hasson）帶十歲兒子伊登（Eden Hasson）衝浪，為愛子拍攝衝浪照片時，卻發現有條長約二．五公尺的大白鯊從衝浪板下游過，嚇得他趕緊喚回兒子。（美聯社）

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