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自製氣泡水 讓過年變時尚
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川普和服娃娃

2017-01-27

〔國際新聞中心／綜合報導〕每年三月三日為日本「女兒節」，有女兒的家庭，通常會以一組精美的六十公分高娃娃「雛人形」裝飾家中，祈求掌上明珠健康、快樂長大成人。該國娃娃製造商「久月」二十六日展示今年新推出的四個娃娃，美國新總統川普（中）和東京都知事小池百合子的娃娃被陳列在前排，川普娃娃身穿金、黑色和服且一頭金髮，預定展至二十九日。去年該公司曾推出希拉蕊娃娃，做為可望於二○一六年引領全球的「新領袖」之一。

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  • 日本娃娃製造商「久月」二十六日展示今年新推出的四個娃娃，美國新總統川普（中）和東京都知事小池百合子的娃娃被陳列在前排。（法新社）

    日本娃娃製造商「久月」二十六日展示今年新推出的四個娃娃，美國新總統川普（中）和東京都知事小池百合子的娃娃被陳列在前排。（法新社）

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