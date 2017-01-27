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冬季亞運選手村 日APA飯店願撤右翼書
2017-01-27
〔編譯張沛元／綜合報導〕日本ＡＰＡ連鎖飯店在客房內放置右翼史觀書籍引發中國官民不滿一事，二十五日晚間出現新發展，由於該連鎖飯店將在下月札幌冬季亞洲運動會充當選手村，札幌冬季亞運組委會證實該飯店已會撤書；ＡＰＡ集團稍早也改口，若收到正式的書面要求，會考慮撤書。
下月十九日至二十六日在日本北海道舉行的札幌冬季亞運組委會二十五日證實，ＡＰＡ飯店已向組委會承諾，會撤下在選手下榻客房內的爭議書籍，組委會也會在開賽前檢查以確認書籍已撤下。延燒約十日的ＡＰＡ連鎖飯店客房書籍事件，看似將就此落幕。
ＡＰＡ連鎖飯店是在本月中旬遭人踢爆，旗下四百多家飯店的客房內都放置有創辦人元谷外志雄以筆名藤誠志所撰寫、內容否認二戰時期南京大屠殺與慰安婦的《真正的日本歷史—理論近現代史學II》一書。此事引發中國民眾揚言抵制與攻擊飯店官網，中國旅遊局也宣布全面封殺ＡＰＡ飯店。
相較之下，同樣對ＡＰＡ飯店感到不滿的南韓，採取能迫使該飯店撤書的更有效率做法。南韓媒體率先將右翼書籍與選手村扯上關係，隨後南韓的「大韓體育會」於二十五日一早，以書面方式要求ＡＰＡ飯店撤書，強調選手村應該讓選手住得舒適愉快，當晚便傳出ＡＰＡ飯店會撤書。估計南韓有兩百三十名選手與工作人員出席札幌冬季亞運，其中約一百七十人入住ＡＰＡ飯店。
爭議書籍作者元谷外志雄曾表示不會撤書，還強調ＡＰＡ飯店客房放置該書行之有年，以及他受到日本言論自由法的保護。但負責經營飯店的ＡＰＡ集團，早在二十四日便於官網上暗示，透露他們在二○一五年四月協商提供該飯店客房做為札幌冬季亞運選手村時，便遭旅行業者口頭要求撤書；ＡＰＡ集團表示，只要接到正式的書面要求，就會考慮做出回應。
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