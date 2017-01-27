法總統候選人費雍 妻涉詐公帑

2017-01-27

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／二十六日報導〕法國聲望極高的共和黨熱門總統候選人、前總理費雍（Francois Fillon），二十五日被爆涉嫌假聘其妻擔任國會助理坐領乾薪後，法國檢方當局決定針對其「侵吞公款、濫用社會財產及隱匿不法行為」展開初步調查。費雍聲明表示，為重建事實，希望儘快前往檢察機關說明，但也針對報導中對女性的蔑視表達憤怒，並質疑︰「因為她是我的妻子，就不應該有工作權？」

檢方已展開初步調查

在歐洲，德國與歐洲議會都禁止議員聘僱家人擔任助理，但在英國與法國，此舉並不違法。根據二○一四年一項調查，法國議員中，至少有十％至十五％都僱用同姓家人為自己工作；但若坐領乾薪、未實際提供勞務就違反刑法，最重可處五年有期徒刑和五十萬歐元罰金。

據法國週刊《鴨鳴報》（Le Canard Enchaine）披露，費雍之妻佩內洛普（Penelope Fillon）於一九九八年至二○一二年間出任丈夫的國會助理，共領取約五十多萬歐元，但許多受訪者都說，從沒在辦公室見過她。

此消息立即引發法國朝野譁然，司法部等機構迅速宣布，要求費雍儘快接受調查。費雍回應，司法調查會讓抹黑他的人閉嘴。而證實從沒聽說費雍夫人工作過的法國記者凱利，則推文表示，自己已受到一個政治團隊的威脅和施壓，並警告說，如果再次受到脅迫，就會把真相公開。

凱利在二○○七年出版了費雍傳記《秘密和野心》，也因寫傳記而有機會接觸費雍的家庭。她表示，佩內洛普告訴她，自己只在競選期間參加會議，她真的是一位只照顧孩子的家庭主婦。

佩內洛普行事低調，從不問政。費雍於二○○二年入閣後，朱拉爾（Marc Joulard）接替他的職位，但佩內洛普繼續擔任後者的助理，每月稅前最高可領到七千九百歐元。

一般認為，這項指控對費雍的正直形象打擊不小，費雍對此辯稱，這樁陳年又合法的往事，在距離四月二十三日總統大選第一輪投票前被揭開，「相當奇怪」；他向選民承諾，會為真理及榮譽而努力。根據最新的各項民調，費雍仍是最有希望的總統候選人，但他與極右派的瑪琳‧勒班，以及前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）之間的差距，卻在逐漸縮小中，選情相當吃緊。