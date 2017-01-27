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中抱美大腿？新增禁出口北韓清單
2017-01-27
〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國二十五日公告《增列禁止向朝鮮出口的兩用物項和技術清單》，明文「禁止向朝鮮出口與大規模殺傷性武器及其運載工具相關的兩用物項和技術、常規武器兩用品」。
稱配合聯合國決議 實因憂美貿易制裁？
由於美國新總統川普月初曾譴責只會從美國賺錢的中國對北韓問題永無作為，中國此舉有示好之嫌，唯恐川普真的實現選前承諾，把中國正式列為貨幣操縱國並重罰四十五％關稅。
中國政府去年四月、六月都曾發布禁止出口北韓物品名單，但這次清單由中國商務部、工業和信息化部、國防科工局、國家原子能機構及海關總署共同提出，更是國防科工局首度參與。不過，二十五日公告自稱，一切是「為執行聯合國安理會有關決議」；中國外交部發言人華春瑩二十六日回應媒體詢問時還強調，「執行安理會決議是聯合國會員國承擔的共同義務」，執行前發布公告也是「中方的例行做法」，甚至不甘質疑地反問記者︰「其他相關國家做出了哪些努力？」
中國所指聯合國決議，係指聯合國安全理事會去年十一月三十日譴責北韓持續進行核試驗的第二三二一號決議。可用於核彈道飛彈、化學武器、生物武器的物品，也的確都在中國二十五日公告的禁止出口北韓項目之列。
但美國政府宣傳機構《美國之音》認為，擔心美國祭出貿易制裁，才是中國政府上述舉動的關鍵主因。川普三日上午曾透過推特表示，「北韓剛說，可及美國部分國土的核子武器已進入發展倒數階段。這不會發生！」當天不到一小時後竟推文遷怒，「中國一直靠單邊貿易拿走美國大量金錢與財富，但在北韓問題上是不會幫忙的。很好！」而根據美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）二十四日所說，他前晚曾在白宮向川普問及，其把中國列為貨幣操縱國的政見是否兌現，「他沒有說不。」
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