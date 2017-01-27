脫歐程序法案 英相送交國會

2017-01-27

〔編譯管淑平、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕英國政府二十六日向國會提交法案，尋求國會通過授權政府正式啟動脫離歐洲聯盟程序。退出歐盟事務大臣戴維斯（David Davis）說，預期這項法案將迅速過關；但反對派國會議員不滿僅有五天時間審議。

審議時間僅5天 反對派不滿

戴維斯二十六日公布「（知會退出）歐洲聯盟法案」並提交國會，展開尋求國會批准梅伊政府在三月底前正式啟動脫歐程序。他在聲明中表示，「英國人民已經決定脫離歐洲聯盟，政府決意開始落實」。他說，「我信任以六︰一比例支持這項公投的國會，將尊重英國人民所做決定，迅速通過這項立法。」

英國政府提交的法案全文僅兩條、共一百三十七字，要求國會授權首相知會歐盟，英國將退出該組織，「首相得以根據歐盟里斯本條約第五十條，知會英國將退出歐盟。」國會將在一月三十一日、二月一日兩天二讀辯論、表決，二月六日起進入委員會，以三天時間審議，八日表決後送交上議院。政府預期能在當局訂出三月底啟動脫歐的期限前完成這項立法。

對於這項攸關英國政府數十年來最重要決策的法案，前後僅有五天時間辯論，引起反對黨不滿，議員在保守黨下議院領袖立汀頓宣布審議時程時怒批「可恥」；工黨議員拉米在社群網站「推特」發文指出，「這顯示藐視國會主權。」

梅伊政府不承諾何時提供議員脫歐方案細節，但反對派希望能先過目方案內容，再考慮這項法案，對此，戴維斯僅說會「儘快」提供。反對派表示，將積極提出修正，使政府揭露更多脫歐方案細節，也確保有關脫歐的不同意見被聽見。

梅伊訪美：重新展開英美關係

梅伊二十六日啟程訪美，成為全球第一位在川普上任後拜會美國的國家領袖，他將與川普在二十七日於白宮舉行會談。英國媒體均以頭版報導梅伊訪美，《泰晤士報》、《每日電訊報》都指出，英相將告訴美國總統，英美兩國「可以再次一起領導世界」。

川普多次高調讚揚英國脫歐是「明智之舉」，勝選後會見的第一位的外國友人就是英國脫歐大推手、獨立黨前黨魁法拉吉。但分析家認為，川普的「美國優先」政策與英相希望在英國脫歐後回復「英國面向全球」的期待彼此矛盾，兩方關係不可能因一次訪問就有所改變。儘管如此，梅伊仍在行前公開表示，她將在「這個新時代重新展開英美的特殊關係」，脫歐後，一個「具主權又全球化」的英國，將跟它的「老朋友」加強聯繫。