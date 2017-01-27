川普欺人太甚 前國務卿寧當穆斯林

2017-01-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕選前就揚言禁止穆斯林入境的美國共和黨籍總統川普，相關行政命令本週陸續發布，雖未明指針對伊斯蘭教國家，但相關措施引起人權團體撻伐。21日在「華盛頓女人大遊行」就叫川普莫逼人太甚的民主黨籍美國首位女性國務卿歐布萊特，25日以79歲高齡再度親上火線，並透過推特實現承諾：「我以天主教方式被養育，再變成聖公會教友，之後又發現我家是猶太人。如今我已準備好，要註冊成為穆斯林，團結一致。」圖為歐布萊特前年1月出席華府「外交關係協會」討論會的檔案照。