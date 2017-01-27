川普停收難民 擬設敘國安全區

2017-01-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼廿五日兩道行政命令，力阻墨西哥人過界及外來人口非法逗留，美國新總統川普又對國際難民及外國穆斯林正式出手。除了信奉伊斯蘭教「有恐怖傾向」的七國公民入境禁令預計廿六日發布，他廿五日加碼，矢言打造前總統歐巴馬否決的敘利亞「安全區」，以便敘國難民「遣返或重新安置到第三國」。

「有恐怖傾向」穆斯林國禁止入境

川普廿五日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）訪問重申，歐洲國家接納來自敘利亞和中東等戰亂區的數百萬出走人民乃是大錯，「我不想要此事在這裡發生」，雖未提供細節，但明說「我絕對會在敘利亞為該國人民建立安全區」。預計透過本週簽署行政命令落實，內容還包括暫時禁止難民入境，及針對敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹及葉門公民停發簽證等，聲稱是為了確保外籍人士因「正確原因」入境，「以免美國人遭遇外國國民發動的恐怖攻擊」。

其中，難民入境禁令預計為期一百二十天，美國政府將在這段期間，研擬對難民實施其他檢查的必要性。停發簽證措施則維持三十天，期間美方將研擬簽證被拒的明確要件；日後，美國對於可疑申請者，可要求其母國在六十天內遞交其個人資料，不從就休想入境美國，除非他們持有外交簽證、北大西洋公約組織或聯合國相關簽證。

美軍介入敘國內戰規模恐加大

至於敘利亞安全區一事，川普這幾天下達行政命令後，國防部和國務院須在九十天內完成擬案，但已可預期美軍未來介入敘國內戰的規模加大，敘利亞周遭「禁飛區」也有機會一併建立。若此，不僅違背歐巴馬政府之前抑制流血衝突的用心，美國和前年九月底開始空襲敘國反政府武裝勢力的俄羅斯軍機衝突機會也將提高。支持敘國阿塞德政權的俄國政府，廿六日奉勸川普「徹底計算所有可能後果」，「別讓難民處境惡化」；收容上百萬難民且曾建議歐巴馬在敘利亞成立「禁飛區」的土耳其，目前則是樂觀其成。

事實上，敘利亞「安全區」構想非川普獨創，去年十一月和他競逐白宮寶座的民主黨候選人希拉蕊也提過。前朝歐巴馬政府先前亦曾有此意，但因涉及地面大量軍事部署，最終顧慮資源有限及俄國空襲行動而作罷。