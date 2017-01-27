國際十大 邊界圍牆
根據加拿大魁北克大學學者研究，在1989年柏林圍牆倒塌時，全世界共有16座主要圍牆保護國家邊境安全，到了2016年，圍牆數目卻暴增至66座。以下為國際知名的10大邊界圍牆：
一、匈牙利：
在歐洲面臨自二戰以來最嚴重的移民危機下，匈國右翼政府去年9月沿著與塞爾維亞的邊界築了一堵177公里的圍牆，接著又在與克羅埃西亞的邊界築牆，斯洛維尼亞等區域內其他5國，均採取類似措施，惟規模皆不如匈國。
二、摩洛哥佔領的西撒哈拉：
這道約2736公里的沙壁（或稱護堤）將摩國領土與「西撒哈拉獨立陣線（Polisario）」民兵分隔，自1970年代起，雙方即為取得西撒哈拉的控制權而交戰和談判至今，此牆也是全球現存運作最久的安全藩籬。
三、沙烏地阿拉伯—伊拉克：
沙國與伊國邊界原先就有一堵7公尺高的沙堤，為因應「伊斯蘭國」坐大，沙國在此沙堤增加約901公里長的圍牆，加設78座瞭望台與8個指揮中心。
四、以色列—約旦河西岸：
以國以防止巴勒斯坦民兵攻擊為由，2002年開始築隔離牆，但批評人士認為，以國利用此牆攫取土地，並建立違反國際法的實質邊界。
五、美—墨：
美國2006年通過「安全圍牆法（Secure Fence Act）」後，為防堵非法移民和毒品走私，接著幾年沿美、墨邊界構築一道上千公里長的藩籬，安裝照明燈與監視器。
六、希臘—土耳其：
在希、土改善關係且兩國邊界的地雷被移除下，經濟崩潰的希臘反淪為移民進入歐洲的主要入口，有鑑於此，希臘2012年沿希、土邊界築了約11公里長的艾佛羅斯（Evros）牆。
七、北愛爾蘭：
其首府貝爾發斯特市有99道稱為「和平線」的圍牆，最早可溯及1969年，主要位於該市以北，儘管1998年北愛各方達成和平協議，但這些圍牆在規模和數量上仍持續增加。
八、西班牙—摩洛哥：
西國在北非沿岸的休達（Ceuta）和梅利利亞（Melilla）兩處飛地，由高科技的邊界圍牆保護，許多人因試圖衝入而喪生、其中有些人是遭摩國軍隊射殺。
九、印度—孟加拉：
自1993年起，為阻止移民，印度即逐漸以鐵絲網包圍孟國，引發劃清兩國邊界的爭論，並造成10萬居民被遺棄在兩國間的權力真空地帶。
十、塞浦路斯：
一道可溯及土耳其1974年入侵時的圍牆，持續在土裔塞浦路斯人和希臘裔塞浦路斯人間分隔該島及其首都尼科西亞（Nicosia）。
（編譯茅毅）
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標題：國際十大 邊界圍牆
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