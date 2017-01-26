索馬利亞知名飯店遭炸彈攻擊 28死

2017-01-26

索馬利亞首都摩加迪休廣受政治人物喜愛的「達亞飯店」（Dayah Hotel），25日上午遭遇汽車炸彈攻擊。2011年前曾控制該市並盤據索國多數區域的伊斯蘭教武裝團體「青年黨」（Al Shabaab）出面自稱犯案；其成員當時先駕車衝入有議員入住的旅館引爆，再持槍於店內大開殺戒，隨後還在周遭二次引爆，總共造成至少28人死亡、43人受傷。（編譯周虹汶）