稀勢之里晉升／ 暌違19年 純日產橫綱登基

2017-01-26

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本相撲協會二十五日召開臨時理事會議，全場一致通過大關「稀勢之里」晉升相撲最高位階的橫綱。本名萩原寬的稀勢之里正式成為第七十二代橫綱，他也是若乃花之後相隔十九年再度誕生的「純日產」橫綱。

相撲協會通過決議後，根據古禮派遣兩名使者傳達喜訊，稀勢之里和師傅田子之浦親方夫婦也穿著大禮服，在東京帝國飯店預先設好的席位等候佳音，正式晉升橫綱的稀勢之里以「恭謹接受，將專心致志，不辱橫綱之名」做為晉升宣言，但未依慣例在宣言中使用「四字成語」，他並開心地舉起象徵喜慶的活鯛魚。儀式結束後，稀勢之里略顯靦腆向媒體表示，因為太緊張了，說話時有點吃螺絲。

稀勢之里在今年首場相撲大賽以十四勝一敗的佳績，奪下生涯首座冠軍獎盃，尤其在二十二日舉行的最後一場比賽中打敗橫綱白鵬，博得滿場喝采。雖然大關晉升為橫綱的條件，照慣例需連續二場大賽奪冠，不過橫綱審議委員會評估稀勢之里去年拿下年間最多勝成績，表現穩定，所以全員一致通過他的晉升推薦。

三十歲又六個月的稀勢之里，二○○二年春季大賽以鳴戶部屋的弟子首登土俵，十八歲又三個月之齡新入幕，為昭和時代以來第二年輕，僅次於貴乃花，二○一一年晉升大關。不過，他從新入幕之後經過七十三場大賽才晉升為橫綱算是最慢，以三十歲又六個月來說則是昭和時代以來第七年長。