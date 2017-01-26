研究︰大腦皮質皺褶少 容易情緒化

2017-01-26

〔編譯管淑平／綜合報導〕一份於二十四日發表的研究指出，一個人是情緒化或者開放、外向，這些性格特質與大腦的形狀有關聯，這項發現有助於了解發生心理疾病的風險。

心理學家以「五大性格特質」、或稱「五大模型」描述主要五種性格特質：情緒化、外向、開放、親和和自律。這項新研究根據美國領導的「人類連結體計畫」（Human Connectome Project ）五百名二十二歲到三十六歲者志願者的腦部掃描影像，分析大腦皮質差異與這五大性格特質的關聯，尤其著重皮質厚度、表面積和皺褶數量。

義大利的大希臘大學（Magna Graecia University）報告共同作者里切利（Roberta Riccelli）說，「情緒化……與大腦某些區域的皮質較厚、表面積和皺褶較少有關聯」，相反的，較容易接受新事物的「開放性」，「與皮質較薄及面積較大、皺褶較多有關。」

皮質為包裹大腦外層的皺褶皮質結構，又稱為灰質。研究團隊說，「情緒化」是焦慮等心理疾病的潛藏特質，「開放性」則反映好奇心與創造力。

里切利說，這是首度有研究清楚表明人類五大性格特質與大腦形狀差異的關聯性，「改善我們對心理疾病的了解的關鍵一步」，或許有助於早期發現心理疾病高風險群，及時介入。參與研究的劍橋大學研究人員聲明，「我們大腦的形狀能提供驚人線索，一探我們行為以及發生心理健康問題風險」。

這項研究也觸及幾世紀來哲學家和科學家探討的一個問題：基因還是成長環境塑造一個人之性格？對此，這份發表在「社會認知與情感神經科學」期刊（Social Cognitive and Affective Neuroscience）的研究說，他們無法下定論是大腦形狀決定性格，里切利說，「我們無法回答先有蛋還是先有雞這個問題，因此，我們不能說，是特定大腦形狀造就特定性格特質」，她說，大腦形狀本身是由基因、也是由環境因素決定。