彈劾後首談閨密門 朴槿惠︰背後勢力介入

2017-01-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓總統朴槿惠因為「閨密門」醜聞遭到國會彈劾後，二十五日首度接受專訪表示，「閨密門」疑似有幕後勢力介入，且從很久之前就開始策劃該起事件。另一方面，她的涉案密友崔順實則在接受獨立檢察組問訊時高喊冤枉 ，宣稱自己是被迫認罪。

崔順實出庭喊冤︰被迫認罪

根據《韓聯社》報導，朴槿惠接受《韓國經濟》報社主筆鄭奎載的網路直播專訪，這是她遭彈劾停職後的首次受訪，時間長達一小時又十分。她表示，「閨密門」是用謊言堆起來的大山，背後疑似有勢力介入，從很久以前就開始策劃。

另外，朴槿惠也強調，調查此案的獨立檢察組，將她與崔順實牽扯在一起十分牽強。青瓦台涉嫌制定「文藝界黑名單」、封殺左翼傾向文藝界人士，她對此並不知情。有分析認為，朴槿惠在春節連假前接受訪問，似乎是預料憲法法院會在三月初展開審理，希望能先一步鞏固支持她的保守階層，在春節期間凝聚民心。

朴槿惠也為了黑名單問題，二十五日向南韓《中央日報》及其記者提出訴訟，要求賠償。該報曾於二十一日披露，朴槿惠在二○一四年世越號沉沒一個月之後，建立了「文藝界黑名單」，打壓對她批評者。當天她的律師就否認這項指控，並且揚言要對該報採取法律行動。

與此同時，「閨密門」主角崔順實二十五日在出庭時喊冤，怒喝檢方不講自由民主，甚至拿她的孫子要挾，逼迫她認罪。她被警員押進電梯時向記者大喊：「我被迫承認自己與總統同謀犯罪。我不值得被如此對待，還有我的孩子與孫子。」

對此，獨立檢察組辦公室發言人李圭哲（Lee Kyu-Chul，譯音）回應說，崔順實雖然試圖詆毀調查，所提指控也毫無根據，但檢方將會秉持法律原則徹底進行調查。據報導，崔順實至今已六度以健康問題、精神壓力為由，拒絕檢方傳喚。這次配合調查的可能性不大，可能再度行使緘默權。

南韓憲法法院首席法官朴桓哲（Park Han-Chul，譯音）二十五日敦促憲法法院，應於三月十三日前就朴槿惠彈劾案做出裁決。朴桓哲將於本月底退休，三月十三日則會有另一名法官退休，屆時九名法官只剩七人。朴桓哲指出，在兩名法官缺席的情況下，恐使憲法法院的裁決失去公正性。