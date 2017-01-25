諷閨密門 南韓藝術家借用情慾畫作
2017-01-25
〔編譯周虹汶／綜合報導〕曾被南韓總統朴槿惠政府列入「藝術界萬人黑名單」的藝術家李國勇（譯音，圖右），應反對派民主黨議員杓昌煥之邀，二十四日在國會展出諷刺作品。圖中這幅創作《骯髒之睡》（Dirty Sleep），靈感取自法國十九世紀寫實派畫家馬奈赤裸表達女性慾望的油畫作品《奧林匹亞》（Olympia），展出時，竟遭約二十名朴槿惠支持者暴力以對，從牆上被扯下破壞。
該作品中，裸身的朴槿惠身上放著一枚飛彈，崔順實則在一旁伺候。這幅畫被批評蔑視女性，杓昌煥也遭黨內約談，他辯稱該作品雖「不符我的品味」，「但我相信它在藝術自由範疇內。」
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