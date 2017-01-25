反對陣營分歧 料難阻擋脫歐

2017-01-25

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國最高法院裁定首相梅伊在啟動里斯本條約第五十條，正式展開兩年的脫歐談判前，必須取得國會批准。然而這項裁決除了讓梅伊政府難堪，並造成些許不方便外，預料不會拖延英國的脫歐時程，或阻擋英國脫歐。究其原因在於反對陣營立場分歧，以及若脫歐法案未能在國會通過，將引發憲政危機。

執政黨佔下院多數 阻礙在上院

極力反對脫歐的主要反對黨工黨黨魁柯賓上週表示，工黨不會封鎖第五十條，也會要求所有工黨國會議員朝此方向投票。或許並非所有工黨議員將會聽命行事，但梅伊的政黨掌下議院多數，她要取得國會批准的投票表決門檻不成問題。

雖然如此，最高法院的判決可望給工黨與其他反對「硬脫歐」︱與歐盟達成退出歐盟單一市場，以換取移民管控權—的國會議員，對於談判的最終協議，有較大的影響力。

在去年六月脫歐公投前，絕大部分下議院議員支持留在歐盟，然而現在多數議員表示將支持脫歐，尤其是那些選區選民強烈支持脫歐的英格蘭與威爾斯議員。在去年十二月一場沒有法律效力的投票中，國會議員壓倒性的支持梅伊的保守黨政府於今年四月前啟動第五十條。保守黨與工黨的消息來源指出，為確保相關法案在三月底前通過，國會有可能加速批准程序。

柯賓已表示，他將致力透過「合理管理移民」，讓英國得以全然進入歐盟單一市場，為此，他可能尋求修改當局提出的任何法案，而此訴求將吸引部份反對「硬脫歐」的保守黨議員，以及其他小黨，例如蘇格蘭民族黨與自由民主黨的支持。

梅伊面臨的最大威脅可能是來自國會上議院，非選舉產生的上議院議員中，許多人仍強烈反對脫歐，若上議院投票反對批准啟動第五十條，恐嚴重延宕脫歐時程。不過，英國政府有信心讓上議院通過法案，因為若上議院議員違逆人民透過公投表達出的意願及其議院同僚的立場，將引發一場憲政危機。