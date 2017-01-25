英最高院裁定 脫歐應交國會啟動

2017-01-25

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／二十四日報導〕英國最高法院十一名大法官二十四日針對英國脫歐是否不需要國會同意、可由政府自行啟動一案做出裁決，以八票對三票裁定政府的上訴敗訴，也就是英國首相梅伊政府不能單以行政命令啟動里斯本條約第五十條的脫歐程序，必須先提交國會下議院，經過所有議員討論跟決議後，才能施行這項政策。

脫歐須經正式立法程序

此一裁決雖然被視為梅伊政府的挫敗，但梅伊政府已重申三月底前啟動第五十條脫歐的時程不變。英國脫歐部長戴維斯（David Davis）指出，在尊重脫歐民意與法院裁決的情況下，政府將在幾日內向國會提出「簡單立法」，尋求國會同意啟動脫歐。

英國政府在上訴中主張，首相梅伊可以行使一項通稱為「王室特權」的行政權，單獨啟動為期兩年的脫歐會談。但最高法院法官並不認同此見解，維持高等法院的原判，也就是脫歐程序不僅是行政權，必須由正式的立法程序來啟動，亦即下議院的國會立法權才擁有這項決定權。該判決純粹依法判定將由國家那個機構執行啟動脫歐。

最高法院同時表示，與歐盟的關係屬於英國政府事務，因此脫歐案不須經過蘇格蘭、北愛爾蘭及威爾斯地方議會同意。對此，蘇格蘭首席大臣史特金表示，蘇格蘭人民在脫歐公投中，有六十二％支持留在歐盟，不應該被逼迫違反意願；她威脅蘇格蘭「非常可能」再次舉行獨立公投。蘇格蘭人民二○一四年九月的獨立公投中，有五十五％的蘇格蘭人決定「留英」。當時，留英派宣傳說，如果蘇格蘭想繼續留在歐盟，選擇留在英國才是正確的選項。

提起該訴訟的英國投資經理米勒（Gina Miller）在勝訴後表示，判決確定這是「國會的單獨主權」，國會將協助政府挑選最好的政策來談判脫歐。她指出，脫歐是一個意見最紛雜的世代問題，但她的訴訟純屬法律程序，非關政治議題。

政府近日將提「簡單立法」

英國《衛報》日前透露，英國政府原本希望最高法院在公布判決結果前，能先通知政府，好讓其應變。但被最高法院拒絕；政府已應急準備了至少兩個版本的脫歐啟動法案提供議會表決。據悉很多支持脫歐的國會議員要梅伊提交簡短的法案，來迴避被國會駁回的風險。