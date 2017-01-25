川普新內閣 中情局長就任 國務卿險遭封殺
〔編譯魏國金／綜合報導〕美國參議院二十三日投票通過川普提名的中情局（CIA）局長人事案，龐皮歐隨後宣誓就任，成為川普內閣中，第三位到任的閣員。參院外交委員會當日也以十一票支持、十票反對的些微差距，通過艾克森美孚石油公司前執行長提勒森為新任國務卿的任命案，接下來該案將交付參院全院表決，預料參院將於下週前批准提勒森的任命。
五十三歲的龐皮歐是眾院情報委員會委員，在六十六位參議員支持、三十二位投票反對下，接掌中情局。所有反對票皆來自民主黨人，而力倡嚴格管制監控的參議員保羅（Rand Paul），則是唯一投下反對票的共和黨議員。他是繼國防部長馬提斯、國土安全部部長凱利後，第三位就任的內閣首長。
參院共和黨籍議員原本希望在二十日通過龐皮歐的任命案，然而部份參議員認為，龐皮歐在拒絕動用水刑與其他「強化偵訊技巧」（EIT）上不夠堅定，二○一一年九一一攻擊後，中情局使用相關技術逼供，歐巴馬總統於二○○九年以行政命令禁用飽受許多國會議員與人權團體批評的水刑。美國總統川普在選戰時承諾恢復水刑，以及「許多更可怕」的偵訊手段。
在龐皮歐的任命中，發表逾一小時反對意見的民主黨參議員懷登指出，龐皮歐在回應監控與偵訊技巧的質詢中說詞矛盾，因此無從得知他將如何在中情局執行政策，他並批評龐皮歐可能提出「最全面的新監控計畫」。參議員保羅表示：「我投票反對，是因為我擔心他的維安渴望將勝過對自由的捍衛。」
候任國務卿提勒森因缺乏外交與從政資歷，及其因業務而與俄國總統普廷交好，進而引發爭議。二十三日在參院外交委員會針對提勒森的任命案進行投票表決時，因先前反對的共和黨議員魯比歐表態支持而篤定過關，並進而清除了接下來的任命障礙，該案將交付參院全院表決，在一百席的參院議員中，共和黨掌握了五十二席。魯比歐表示，基於外交政策方向的不確定，「讓這項任命案不必要的延宕或在爭議中糾結，將損害國家利益。」
聯邦調查局局長獲留任
另外，根據紐約時報二十四日報導，川普已要求聯邦調查局局長柯米留任。對此報導，聯邦調查局與白宮都不願評論。柯米近幾個月以來，因為民主黨候選人希拉蕊的「電郵門」案，以及俄羅斯駭客干預美國大選案，夾在民主黨與川普陣營間飽受抨擊。希拉蕊曾指出，柯米在選前十一天宣布重啟「電郵門」案之調查，是導致她落選的重要原因。
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標題：川普新內閣 中情局長就任 國務卿險遭封殺
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