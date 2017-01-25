白宮發言人史派瑟 承諾絕不說謊
2017-01-25
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕關於川普就職觀禮人氣不如歐巴馬，新任白宮發言人史派瑟卻堅稱典禮人數「史上最大」， 遭各方強力抨擊說謊，史派瑟二十三日在首次正式記者會中，向在場媒體承諾絕不說謊，希望與媒體界保持健康互動。
法新社報導，抨擊媒體「可恥又錯誤」的史派瑟，顯然接納了布希時代的前輩佛萊契爾「放下傲氣，淡化對立」之建議，史派瑟二十三日九十分鐘有問必答，包括敘利亞、中國、醫療保險等話題。
一開始史派瑟神情明顯緊張，他向記者表示：「希望我們保持健康互動關係。」記者回問：「你的意思是，在此發言台上，永遠說實話嗎？」史派瑟回應：「是，我相信，白宮必須對全美國人誠實。關於事實，或許有時看法互有左右。不過，我絕不說謊。」
川普就職當天觀禮人數一事，史派瑟回應「不是人數的問題，一次次的，總有力量企圖破壞川普政府的信用。這令人挫折……令人洩氣。總有一天我們會找出這股力量何在。」史派瑟認為，觀禮人數應將線上收看的觀眾包含在內。關於川普總統是否適任，史派瑟認為，媒體對待川普，並沒有如同前任總統歐巴馬的待遇。
史派瑟曾表示要改變白宮新聞傳統，史派瑟二十三日即有行動，宣佈將加設四個Skype席位，提供給經費不足的媒體。另外，過去美聯社總是第一個被點名提問的媒體，這次卻改成由紐約郵報、基督教廣播網與福斯新聞首先發問。
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