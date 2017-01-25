阻中國南海擴權 川普硬起來

2017-01-25

〔編譯孫宇青、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕美國白宮廿三日宣布，美方將在南海議題上採取強硬的立場，阻止中國在該海域持續填海造陸、擴張軍武勢力，以保護美國及其他國家在該海域的國際利益。此外，美方也再度強調，美、中兩國的貿易交流必須「雙向」進行，以謀求互利互惠關係。

中促美在南海問題「謹言慎行」

美國總統川普在廿日就任前，即針對中國於南海擴權，以及對美貿易失衡的問題多次提出批評。廿三日白宮新聞秘書史派瑟在首場簡報會上，再度重申川普意志，指出美方將扭轉前總統歐巴馬任內，在南海主權紛爭上較為謹慎、保守的態度。

事實上，川普提名的國務卿人選提勒森，本月十一日才在參院聽證會上，將中國南海擴權之舉，比擬為俄羅斯併吞克里米亞，甚至聲稱不容許中國在南海造島，並將設法禁止中國登島。當時中國官媒環球時報回應，美方得要「發動戰爭」，才能阻止中國。

史派瑟表示，川普認同提勒森的看法，並指出，若南海各島嶼事實上位處國際海域，而非屬於中國領土的一部分，那麼美國政府勢必會確保這塊國際海域不被單一的國家全盤接收，「我們將會保障美方在南海的利益」。不過，史派瑟並未透露美方將採取何種措施。

此外，在美、中貿易問題方面，史派瑟也再次強調，兩國之間的貿易交流必須是「雙向路（two-way street）」。史派瑟指出，中國企業或個人的商品和服務，要打入美國市場輕而易舉，但美國的金融和銀行業要進入中國，卻會受到諸多限制；況且，美國企業的智慧財產權亦很難受到保障。川普了解中國擁有龐大的市場，但川普也注意到，美國企業進入中國市場可能遭遇的問題。

針對美方在南海議題上的最新聲明，中國外交部發言人華春瑩回應，中國對南海諸島和毗鄰水域擁有無可爭辯的主權，中方未干預各國在南海的航行自由權，美國不是南海有關爭議的當事方，中方敦促美方在南海問題上謹言慎行，以免損害區域和平與穩定。

另一方面，英國《衛報》指出，美國企業研究所（AEI）亞洲研究主任卜大年（Daniel Blumenthal）等曾向川普提供對中政策建言的學者均認為，美方應在南海擴大部署海軍，「美軍唯有在南海維持強壯、充沛的海軍實力，才能制止中國控制南海」。

美擬砸2400億 充實亞太軍備

在此同時，美國參院軍事委員會主席麥肯，近日提案挹注七十五億美元（約兩千四百億台幣）於亞太軍事支出上，用於補足軍備武器、建立基礎軍事設施等用途，希望達到「重建美國實力」的目的，以抗衡中國南海擴權。川普政府一名官員表示，麥肯的提案「與川普政府對於南海的目標有志一同」。