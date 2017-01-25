《中英對照讀新聞》German foreign minister︰troubled times ahead 德國外長：動盪在即
◎魏國金
Germany must brace itself for turbulent times under U.S. President Donald Trump, Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier said on Sunday, adding that free trade and trans-Atlantic cooperation to fight extremism and terrorism were key for Berlin.
德國務必防備美國總統川普主政下的動盪期，外交部長史坦麥爾週日指出，他並補充，自由貿易以及打擊極端主義與恐怖主義的跨大西洋合作對柏林非常重要。
Steinmeier, who in August said Trump was a "Hassprediger" or "hate preacher", wrote in Bild newspaper that some members of the new U.S. administration understand the importance of allies like Germany.
去年8月說川普是「仇恨傳教士」的史坦麥爾在報紙「畫報」上撰文說，美國新政府的部分成員理解盟邦，比如德國的重要性。
"I know, we must prepare ourselves for turbulent times, unpredictability and uncertainty," Steinmeier said. "But I am convinced that we will find in Washington attentive listeners, who know that even big countries need partners in this world."
「我知道，我們必須準備好因應動盪時期、不可預測性與不確定性，」史坦麥爾說。「但我確信，在華府，我們將發現用心的傾聽者，他們知道即使大國，在世上也需要夥伴。」
Trump unsettled German leaders with remarks such as that Britain will not be the last country to leave the European Union and with threats to impose high tariffs on imports from China and Mexico.
川普以諸如英國將不是最後離開歐盟的國家等言論，以及對來自中國、墨西哥的進口產品課徵高關稅的威脅，讓德國領導人感到不安。
Chancellor Angela Merkel, who attended the opening of a museum outside Berlin as Trump was being sworn in on Friday, has said she would seek compromises with Trump on issues like trade and military spending and that she would work on preserving the important relationship between Europe and the United States.
在川普週五宣誓就職時，出席柏林近郊一家博物館開幕活動的總理梅克爾表示，她將在貿易、軍事支出等議題上試圖與川普達成妥協，她將致力維持歐洲與美國間的重要關係。
新聞辭典
brace for/against：做好防備。例如：brace against typhoons（做好防颱準備。）
convinced：確信的、信服的。例句：He didn’t look convinced, but said nothing.（他看上去沒有信服，但不作聲。）
unsettle：攪亂、使心緒不寧。例句：The sudden changes unsettled me.（突如其來的變化讓我心緒不寧。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 到處解釋年改 公民老師崩潰：我不是教數學的
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 【洛杉磯傳真】王丹／鼓勵的藝術
- 自由廣場》不學ABC的英文？ 不學羅馬字的台語？
- 《謠言終結站》烏魚子含雌激素？ 專家檢測沒問題
- 李英愛凍齡復出 宋承憲合作女神狂NG
- 玖壹壹放年假 初一開工備戰演唱會
- RM逆轉不停播 金鐘國6人繼續跑
- 周明璟3度主持 HOLD場功力驚人
- 身高180壯夫重拳打死150嬌小妻 重判16年
- 川普簽命令 加速基石XL達科他油管計畫
- 無垢新作《潮》舞動生命詩歌
- 長者口乾症口臭 可選彈性牙刷
- 《台股青紅燈》不要人家吃麵自己喊燒！
- 嫩妻產子 61歲梅伯9度當爸
- IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
- 坑殺2萬投資人 樂陞許金龍起訴求刑30年 前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍 改列被告另案偵辦
- 生活在3坪房裡 母養3精障兒女
- 身高差30公分 醋夫暴拳打死弱妻
- 霧峰交流道易塞車 警提替代道路
- 合約年拚身假 黃浩然靠「新眼光」
- 光芒補進迪里昂 胡智為有壓力了
- 外資提彰銀案國際仲裁 海牙法院受理
- 屏大開科技課 教師認真學
- 日媒︰陽若不打經典賽 衝擊巨人「攻台戰略」
- 擋車致「走投無路」才構成妨害自由
- C肝口服新藥納健保 首日228人取藥
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- CBA年前封關 台雙槍聯手克敵
- 自由廣場》儀式性集體叛國，豈容罰款了事？
- 新春賞花 信義、仁愛「櫻」姿煥發
- 猴年封關市值27.89兆 投資人平均資產增25.6萬
- 漫步巷弄 朴子一日遊賞古蹟
- 清晨4-6點嘿咻 溫差大血管收縮劇烈
- 南投燈會 展出中國去年G20花燈
- 尋找台灣新定位 府︰布局下階段經貿戰略
- 01/25 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》女人的遊行與川普的愛國主義
- 《璞園建築團隊董事長李忠恕》 祝自由時報 發行&業績長紅
- 鶯歌建國里燈展 雞年氛圍濃
標題：《中英對照讀新聞》German foreign minister︰troubled times ahead 德國外長：動盪在即
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email