620萬年前水獺 體型如狼
2017-01-25
中國雲南昭通廢棄煤坑2010年所考掘出土、生存於距今620萬年以前的水獺化石確證為新種，因此類化石最早發現位置是在泰國北部地質年齡1300萬年的地層，因此定名為「似獾泰國水獺（Siamogale melilutra）」，論文23日刊載於「系統古生物學期刊」。「似獾泰國水獺」體重約50公斤，體長可至2公尺，相當其當代後裔兩倍大，外貌可能更近似於狼。論文指出此化石對瞭解鼬科包括水獺、獾、黃鼠狼等演化史助益甚大。圖為畫家想像「似獾泰國水獺」正在吞食淡水蚌的畫面。（路透）
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