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日防衛省首顆通訊衛星 成功升空

2017-01-25

日本防衛省第一顆專屬通訊衛星「煌2號」，24日在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空成功，預定3月啟用。日媒報導，「煌2號」採用通信不易被切斷的X波段電波，海陸空自衛隊各部隊之間可直接通訊，有利於統一指揮與情報共享，「煌2號」也將運用於在南蘇丹執行聯合國維和行動和索馬利亞打擊海盜行動的自衛隊。防衛省預定在2020年度前發射3枚衛星，第一枚「煌1號」原本預定去年7月發射，但在運送過程中受損，將延至明年3月發射。另外，搭載煌2號的日本國產火箭H2A為第26次發射成功，成功率達96.9%。

（圖：路透，文：編譯林翠儀）

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  • 第一顆專屬通訊衛星「煌2號」。（路透）

    第一顆專屬通訊衛星「煌2號」。（路透）

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