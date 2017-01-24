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日本獅演員失控 猛咬飼主母子

2017-01-24

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本千葉縣成田市的「湘南動物演員公司」，二十三日發生獅子咬傷女社長母子意外。事件發生時母子倆正在為獅子洗澡，兩人的臉部及腿部被咬重傷送醫，警方已進行調查。知名手機廣告「白戶家」的白狗爸爸，就是這家公司旗下的狗明星。

母子幫洗澡 獅子突獸性大發

日本媒體報導，五十五歲的女社長和二十八歲兒子，二十三日中午進入獸欄幫一頭數天後即將出場攝影的十歲公獅洗澡，公獅身上以鐵鍊繫住，兩人先以溫水幫獅子沖澡，正當女社長的兒子伸手幫獅子搓洗身體時，原本溫馴的公獅突然抓狂，一口咬住男子的臉部，女社長上前搶救也遭波及，經其他飼育員救出送醫，兩人雖仍有意識但傷勢嚴重，公獅咬人後仍乖乖待在獸欄裡。

湘南動物演員公司成立於一九七二年，佔地一萬二千平方公尺的園區內養了四百多種動物演員，包括十二頭獅子，是日本規模最大的動物演員公司，公司官網聲稱「從螞蟻到大象、獅子，經過調教後確保安全，並能提供百分之百的演技」。女社長和兒子均是動物飼育員兼調教師。

該公司在日本影劇界十分有名，近幾年擔任電話公司「軟銀」電視廣告主角的北海道犬「白戶家狗爸爸」，即為該公司的代表明星，但兩年前該公司曾爆發長期逃漏稅的醜聞。

至於園內的公獅為何突然咬人？動物專家表示，獅子被人類長期飼養，因為不怕人才會有突襲動作。日本動物園通常採取「間接飼養」方式，與獅子等猛獸保持距離，諸如動物演員公司這類飼育員直接進入獸欄幫獅子洗澡的行為，簡直不可思議。

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  • 日本千葉縣成田市的「湘南動物演員公司」外觀。（路透）

    日本千葉縣成田市的「湘南動物演員公司」外觀。（路透）

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相關關鍵字： 動保 動物明星 日本 獅子 獸性 白戶家 軟銀
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