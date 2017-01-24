法左派總統初選 前教長對決前總理
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦二十三日報導〕法國社會黨二十二日舉行總統候選人黨內初選首輪投票，前教育部長哈蒙意外以三十五．二％得票率奪魁，原先最被看好的前總理瓦爾斯以三十一．六％屈居第二。法國媒體頗為看好的前工業振興部長蒙特布赫僅拿下十八．七％，再度跌破各方眼鏡。由於無人得票過半，第二輪投票訂於二十九日舉行，由哈蒙單挑瓦爾斯。
哈蒙意外領先 倡無條件基本收入
首輪投票總人數約兩百萬，比右派初選的第二輪投票人數少約一半，更比二○一一年的兩百七十萬少掉七十幾萬，可見該黨在現任總統歐蘭德領導下士氣之低迷。參選的七名候選人中，其他五名候選人已分別表態：排名第三的蒙特布赫將支持哈蒙，支持瓦爾斯的只有女性候選人皮內爾。但瓦爾斯強調，哈蒙根本沒機會在總統大選中勝出，只有他才有能力扭轉乾坤。
四十八歲的哈蒙在選後對支持者表示，這次投票由他領先，反映選民明確傳達希望改變的訊息，決定和以往的舊思維劃清界線，渴望為左派和法國歷史寫下新的篇章。哈蒙曾擔任教育部長，因不滿歐蘭德推行親商措施，在上任數月後就辭職。他主張全民享有七五○歐元（約二萬五六○○台幣）基本收入，但建議向機械化生產企業多徵稅。
瓦爾斯屈居第二 民調再度失準
事實上，哈蒙在卸任教長後，就開始領導黨員造反力阻瓦爾斯，兩人從二○一四年初便對峙到現在。選前民調領先的瓦爾斯，在首輪投票中屈居第二，再次對民調的準確性打臉。在歐蘭德四年多執政下，社會黨未能讓法國經濟有所起色，成為最大致命傷，加上反移民聲浪高漲，讓外界一致預測不論社會黨由何人出線，都難逃四月大選的敗北命運。
歐蘭德自二○一二年上台後，屢創法國總統歷來最低支持率。他去年十二月宣布不再競選連任，更創下法國第五共和以來，第一位在任總統不尋求連任的首例。代表主流右翼的共和黨候選人費雍，和極右派「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班，仍是一般民調看好進入第二輪決選的熱門人選。
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標題：法左派總統初選 前教長對決前總理
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