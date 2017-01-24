天皇退位條款 擬限當今天皇

2017-01-24

〔編譯林翠儀／綜合報導〕關於日本天皇明仁退位問題，政府組成的專家會議二十三日公布論點彙整內容，制定特別法「僅限當今一代天皇」的方案獲得較多支持。另外，宮內廳主張，退位的天皇將不再出席公務，並且所有象徵的行為將全部讓給新天皇，所以不會出現象徵二元化問題。

專家會議是由日本政府在去年召集，主席為經團聯名譽會長今井敬，至今已召開過八次會議，主要討論焦點為如何減輕天皇負擔，雖然有專家提出天皇無需退位以「攝政」減輕負擔的方案，但評估認為可行性並不高。

因此，專家主要論點還是以天皇生前退位為主，藉由活用現行制度與修改制度兩方向進行，論點彙整介紹「永久化」和「僅限一代」的評估結果。前者主要以修改「皇室典範」為主，後者則以制定特別法即能實現。

對於永久化的評估認為，可能出現「賦予天皇憲法所禁止的參與政治的權限」，以及「無法否認會出現遭到政府逼迫退位」等疑慮，專家態度較為消極。另一方面，「僅限一代」的退位方案強調能夠確認政治狀況和國民意識，而且也較不違背當今天皇的意願，獲專家較多支持。

制定特別法「僅限當今一代天皇」，完成明仁天皇退位的心願，也是日本政府傾向採取的方式。首相安倍晉三出席會議時表示，希望透過公布論點彙整內容，加深國民的理解。

退位天皇 所有象徵行為都將讓給新天皇

另外，明仁天皇退位後的頭銜應稱為「上皇」或「前天皇」，退位天皇的角色功能、居住地點及生活費等安排，皇太子即位後，成為皇位第一順位繼承人的弟弟秋篠宮，頭銜應稱為「皇太子」或「皇太弟」等均為專家討論內容。

據報導，宮內廳次長西村泰彥出席第八次會議時曾指出，當今天皇退位後作為象徵的所有行為都讓給新天皇，「不可能造成象徵二元化」。否定了外界對於新舊天皇並存「雙頭馬車」的擔憂。

報導也指出，專家會議預定在二月以後收集眾參議院正副議長、朝野政黨協商內容，最後再草擬新制度、提出最終建言，政府預定五月連假之後向國會提出特別法草案。