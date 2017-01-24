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英試射飛彈 瞄準非洲卻飛向美國

2017-01-24

可攜核武 在美試射落入佛州外海

〔編譯茅毅／綜合報導〕一枚無武裝的「三叉戟（Trident）Ⅱ D5」飛彈去年試射時發生故障，該型飛彈除造價昂貴（每枚約一千七百萬英鎊，約六億八千萬台幣）外，攜帶核彈頭後更成為可釀數百萬死的殺人利器，故消息一出，英國各界譁然，在野的工黨、蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）均要求政府解釋清楚，並指控首相梅伊在國會表決是否同意汰換四艘可攜帶三叉戟飛彈的潛艦前，故意隱匿此事。

眼看紙包不住火，梅伊廿三日透過發言人表示，她就任首相後即聽取一系列核武議題簡報，「包括此事」，且她被告知，有艘核潛艦及艦上人員此前在演習時已成功獲認證合格。

爭取潛艦汰換預算 首相瞞半年

英國海軍現有四艘「先鋒（Vanguard）級」潛艦可發射三叉戟飛彈。「週日泰晤士報」報導，去年六月，一艘該型潛艦原先設定從佛羅里達州外海試射三叉戟，並在飛行約九○一二公里後，命中西非外海一個海上目標，結果竟轉向朝美國而去，最後落入佛州外海。

去年七月，梅伊繼任英相後五天，國會議員就以四七二票贊成、一一七票反對，壓倒性通過上述耗資四百億英鎊（約一兆六千億台幣）三叉戟潛艦的汰舊換新計畫。國會當時審議本案時，梅伊還向議員稱，若英國放棄核武，將是「嚴重不負責任之舉」。

表決時，ＳＮＰ五十二位國會議員都投下反對票，包括工黨黨魁柯賓在內的四十七名該黨議員亦然，如今梅伊面臨在下議院將這起試射烏龍和盤托出的壓力，蘇格蘭首席大臣兼ＳＮＰ黨魁史特金（Nicola Sturgeon）及柯賓都要求她說清楚、講明白。

梅伊此前接受英國廣播公司（ＢＢＣ）專訪時，四度拒絕正面答覆她是否在國會表決前就已知情，僅強調對「我國的三叉戟飛彈絕對有信心」。她還說，為了英國的核嚇阻能力，試射是常有的例行公事，去年在審議三叉戟案時，她談的是「未來」，亦即要外界「向前看」。英國政府也以「明顯的國安理由」表示無可奉告。首相府與國防部只在聲明中表示，三叉戟的能力和效能「無庸置疑」。

英國「衛報」報導，過去試射皆會公開，有時還提供錄影畫面，但去年那次試射是頭一遭未見諸報導。一九八○年代柴契爾夫人執政時，以三叉戟系統取代始於六○年代的「北極星（Polaris）」飛彈系統，三叉戟於九○年代開始服役，該系統包括潛艦、飛彈和彈頭三個部分。

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  • 一枚「三叉戟Ⅱ D5」飛彈去年試射時失誤，英國首相梅伊被爆早就知情，卻故意隱匿此事。（路透）

    一枚「三叉戟Ⅱ D5」飛彈去年試射時失誤，英國首相梅伊被爆早就知情，卻故意隱匿此事。（路透）

  • 美國海軍一九八九年十二月在佛羅里達州泰特斯維爾外海的大西洋，從俄亥俄級核動力潛艦「田納西號」（USS Tennessee）發射三叉戟II型飛彈。 （美聯社檔案照）

    美國海軍一九八九年十二月在佛羅里達州泰特斯維爾外海的大西洋，從俄亥俄級核動力潛艦「田納西號」（USS Tennessee）發射三叉戟II型飛彈。 （美聯社檔案照）

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相關關鍵字： 三叉戟飛彈 核彈頭 梅伊 美國 英國 雄三誤射
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