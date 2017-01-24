駭客入侵紐時推特 PO俄將攻美假新聞

2017-01-24

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕就在美國總統川普指控媒體屢屢惡意造假之際，美國東部時間二十二日上午九點四十分，紐約時報「推特」影音帳號@nytvideo推文指稱，俄羅斯總統普廷外洩聲明顯示，俄國將以飛彈攻擊美國。該帳號追蹤者約二十五萬，官方立即刪除該則推文，並聲稱帳號遇駭。

在紐時刪除該則推文後，駭客組織「OurMine」二度駭入@nytvideo帳號，聲稱偵測到曾入侵索尼音樂的第三方駭客，攻擊紐時帳號的網路活動。紐時推特十一點半澄清指兩個小時間的推文均係駭客行動，官方將調查何以遭駭。OurMine還向紐時喊話，「請與我們聯繫，我們會教你怎麼解決系統漏洞。」

OurMine戰績輝煌，曾駭入臉書（Facebook）執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）名下的多個社群媒體帳號，包括推特、領英（LinkedIn）、Pinterest等，並踢爆札克柏格使用外行人思維密碼「dadada」，也曾駭入「小甜甜」布蘭妮和巴布狄倫帳號，是專業駭客組織。

ＢＢＣ也遭駭 PO川普遭槍擊受傷

英國廣播公司（ＢＢＣ）北安普頓分部的推特帳號二十一日也遭駭侵，聲稱川普遭槍擊受傷。ＢＢＣ隨即刪除假消息，發言人也證實確遭駭侵，並向OurMine求證駭侵來源。OurMine回應，假消息非其所為，並強調本身絕非駭侵團體。不過，該則假消息隨即被轉推，並被挖苦：「北安普頓這老朽的機構能率先拿到獨家？有點奇怪吧？」