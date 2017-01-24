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所屬企業收外國政府資金 前白宮律師控川普違憲

2017-01-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕由一群知名憲法學家、最高法院訴訟律師、前白宮倫理律師組成的團隊，二十三日將對美國總統川普提出告訴，指控川普允許其企業接受外國政府款項，違反美國憲法。該案是由公民組織「華盛頓公民責任與倫理」（ＣＲＥＷ）提出，原告律師古普塔（Deepak Gupta）說，憲法中的「報酬條款」（Emoluments Clause）禁止川普企業收受相關款項，將要求法院對此發出禁令。

這是自由派倡議組織一連串反川普政府的法律行動之一。川普與中國、印度、印尼及菲律賓有生意往來。古普塔說：「當做為總統的川普與這些國家坐下來展開貿易談判時，美國人民無從得知，他是否也對生意人川普的利益有所盤算？」

參與訴訟的福坦莫大學法學教授蒂奇奧特（Zephyr Teachout）指出，引人關切的是中國這類國家，中國在紐約川普大樓租有處所，也是川普部份持股的紐約一棟辦公大樓的主要承租戶，外國政府可將川普飯店的房子出租，以便向川普家族傳遞訊息。蒂奇奧特說：「若認為其他國家不會試圖操作與川普企業的關係來影響貿易與軍事政策，就太天真了！」

該訴訟將要求紐約聯邦法院下令川普不得收取外國政府機構的付款，包括川普飯店與高爾夫球場相關主顧的款項、外國政府的控股銀行提供其辦公大樓的貸款，以及出租房產給諸如阿布達比觀光辦公處等政府企業單位。

在此同時，針對逾二十萬份要求川普公布報稅資料的連署請願，白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）二十二日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）訪問時堅稱，川普不會公布他的報稅資料，「我們在選舉期間就討論過這個問題，大家並不在乎這個，他們投票給他……大部分美國人會很在意自己的報稅資料，而不是他的報稅資料。」

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  • 位於伊斯坦堡的川普總部（美聯社）

    位於伊斯坦堡的川普總部（美聯社）

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