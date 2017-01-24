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美媒︰反川普勢力 團結才有力

2017-01-24

將民意化虛為實 氣勢才能延續下去

〔編譯孫宇青／綜合報導〕川普在一片爭議聲中就任美國總統，全美各州及國際間也在隔日爆發「婦女大遊行」，抗議川普對種族、性別、宗教等的不當言論，空前盛況甚至搶了川普就職典禮的鋒頭。然而，紐約時報、華盛頓郵報、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等指出，這場抗議活動除了讓反川普勢力宣洩不滿，是否能進一步將民意化虛為實，催生一股有組織且能延續下去的政治改革力量，更值得關注。

廿一日的「婦女大遊行」以美國華府為圓心，擴散至倫敦、巴黎、雪梨等國際城市，吸引數百萬民眾走上街頭表達反對川普的決心；不分性別、族群的反川普民眾，透過服裝、標語、口號等方式，怒斥川普帶起的仇恨和對立，並疾呼川普正視女權、生育、環保、種族等議題。然而，紐時指出，過去取得成功的公民運動，多半圍繞特定主題，如越戰、民權或主張採取保守經濟政策的茶黨運動等。而此次遊行，是否也能展現出同樣的凝聚力？

學運組織「學生爭取民主社會」前主席、政治運動學者吉特林（Todd Gitlin）認為，民權和反戰運動之所以成功，歸功於某一場大型抗爭行動前後的組織工作。例如，一九六三年的華盛頓民權大遊行，是本土運動耕耘多年的成果，特別是在公民不服從、選民教育等方面下了很大工夫。

事實上，策劃婦女大遊行的機構在活動結束後，隨即馬不停蹄召開一場名為「下一步該何去何從？」的誓師大會；「計畫生育聯盟（Planned Parenthood）」也在廿二日舉行座談，商討「群眾動員」升級成「政治行動」的可能性。尤有甚者，民主黨也希望利用這場遊行，籌組抗衡川普及共和黨掌控的國會勢力。在佛州籌辦「民主很重要」會議的民主黨籍活動人士布洛克（David Brock）表示，人們意識到川普所代表的危機，所以才爆發出這股力量，這場反抗活動只是開端。

明年國會期中選舉 反對派驗收成果之戰

華郵報導，參院民主黨選舉委員會主席范荷倫（Chris Van Hollen）指出，如今很多人紛感嘆，婦女大遊行應提早數週或數月舉辦。親身參與遊行的維吉尼亞州眾議員康納利（Gerald E. Connolly）分析，遊行結束的下一步，是修正政治結構的瑕疵，在城市和鄉鎮提升組織力量。他也敦促反川普勢力將眼光放在明年登場的國會期中選舉，屆時除驗收川普政府執政成績，也是測試反川普者組織和傳達理念的成果。

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  • 一名慢跑者二十日經過瓜地馬拉首都瓜地馬拉市街頭一尊美國總統川普雕像。這座雕像的造型有如動漫人物，吸引路人注意，創作者不得而知。（歐新社）

    一名慢跑者二十日經過瓜地馬拉首都瓜地馬拉市街頭一尊美國總統川普雕像。這座雕像的造型有如動漫人物，吸引路人注意，創作者不得而知。（歐新社）

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