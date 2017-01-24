美媒︰反川普勢力 團結才有力

2017-01-24

將民意化虛為實 氣勢才能延續下去

〔編譯孫宇青／綜合報導〕川普在一片爭議聲中就任美國總統，全美各州及國際間也在隔日爆發「婦女大遊行」，抗議川普對種族、性別、宗教等的不當言論，空前盛況甚至搶了川普就職典禮的鋒頭。然而，紐約時報、華盛頓郵報、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等指出，這場抗議活動除了讓反川普勢力宣洩不滿，是否能進一步將民意化虛為實，催生一股有組織且能延續下去的政治改革力量，更值得關注。

廿一日的「婦女大遊行」以美國華府為圓心，擴散至倫敦、巴黎、雪梨等國際城市，吸引數百萬民眾走上街頭表達反對川普的決心；不分性別、族群的反川普民眾，透過服裝、標語、口號等方式，怒斥川普帶起的仇恨和對立，並疾呼川普正視女權、生育、環保、種族等議題。然而，紐時指出，過去取得成功的公民運動，多半圍繞特定主題，如越戰、民權或主張採取保守經濟政策的茶黨運動等。而此次遊行，是否也能展現出同樣的凝聚力？

學運組織「學生爭取民主社會」前主席、政治運動學者吉特林（Todd Gitlin）認為，民權和反戰運動之所以成功，歸功於某一場大型抗爭行動前後的組織工作。例如，一九六三年的華盛頓民權大遊行，是本土運動耕耘多年的成果，特別是在公民不服從、選民教育等方面下了很大工夫。

事實上，策劃婦女大遊行的機構在活動結束後，隨即馬不停蹄召開一場名為「下一步該何去何從？」的誓師大會；「計畫生育聯盟（Planned Parenthood）」也在廿二日舉行座談，商討「群眾動員」升級成「政治行動」的可能性。尤有甚者，民主黨也希望利用這場遊行，籌組抗衡川普及共和黨掌控的國會勢力。在佛州籌辦「民主很重要」會議的民主黨籍活動人士布洛克（David Brock）表示，人們意識到川普所代表的危機，所以才爆發出這股力量，這場反抗活動只是開端。

明年國會期中選舉 反對派驗收成果之戰

華郵報導，參院民主黨選舉委員會主席范荷倫（Chris Van Hollen）指出，如今很多人紛感嘆，婦女大遊行應提早數週或數月舉辦。親身參與遊行的維吉尼亞州眾議員康納利（Gerald E. Connolly）分析，遊行結束的下一步，是修正政治結構的瑕疵，在城市和鄉鎮提升組織力量。他也敦促反川普勢力將眼光放在明年登場的國會期中選舉，屆時除驗收川普政府執政成績，也是測試反川普者組織和傳達理念的成果。