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前朝駐外大使 川普全FIRE

2017-01-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕「你們被開除了！」美國新總統川普甫上任就下逐客令，所有前總統歐巴馬任命的駐外大使，被限期於二十日中午前離職，絲毫沒有寬限期。然而，舊人已走、新人未至，美國約在八十國暫未派駐大使。

川普交接團隊去年十二月便表示，所有歐巴馬政治任命的大使「無一例外」，在川普就職日後不能延長任期，即便家有幼兒也一視同仁。一般而言，政治任命的前朝大使都會在政權交替後解職，但通常都會寬限數週或數月時間，尤其是那些子女還在當地上學的大使。

美國有多達八十個國家、機構和議題大使被一次辭退，例如全球婦女議題無任所大使等。這些國家可能在數月內沒有通過參議院確認任命的大使，形同斷掉與總統的直接連繫，其中有些國家甚至與美國關係敏感。川普政府目前在德國、英國和加拿大等重要盟邦，都暫無大使，也還在尋找中國、印度、日本和沙烏地阿拉伯等國家的大使遞補人選。美國國會確認政治任命大使的過程經常耗日費時。

迄今，川普只敲定少數大使職位，包括出任駐聯合國大使的南卡羅萊納州女州長海利（Nikki Haley），以及出任駐以色列大使的律師佛里曼（David Friedman）。川普的第一任妻子伊凡娜 （Ivana Trump）曾毛遂自薦，願出任駐捷克大使，捷克總統齊曼（Milos Zeman）也表達支持之意。

對此，美國駐新加坡大使瓦格（Kirk Wagar）從星國樟宜機場啟程返國時，特地穿上寫有「歐巴馬」字樣的Ｔ恤，表達對歐巴馬的支持。

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  • 甫上任的美國總統川普二十二日在內閣官員就職典禮上，罕見地感性發言，提到前總統歐巴馬在橢圓形辦公室留給他一封「美麗的信」，「他非常親切友好，……我們會珍惜的」，「我們會謹記他所說的一切，我們也不會告訴媒體，信裡頭到底寫了什麼。」現任總統在橢圓形辦公室桌上留下一封信給繼任者，是美國悠久傳統，據稱當年連任失敗的共和黨籍總統老布希，一九九三年留給民主黨籍總統柯林頓的信堪稱經典，信中寫道：「如今你的成功，就是我們國家的成功，我全力支持你，祝你好運。」（彭博）

    甫上任的美國總統川普二十二日在內閣官員就職典禮上，罕見地感性發言，提到前總統歐巴馬在橢圓形辦公室留給他一封「美麗的信」，「他非常親切友好，……我們會珍惜的」，「我們會謹記他所說的一切，我們也不會告訴媒體，信裡頭到底寫了什麼。」現任總統在橢圓形辦公室桌上留下一封信給繼任者，是美國悠久傳統，據稱當年連任失敗的共和黨籍總統老布希，一九九三年留給民主黨籍總統柯林頓的信堪稱經典，信中寫道：「如今你的成功，就是我們國家的成功，我全力支持你，祝你好運。」（彭博）

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