川普當靠山 以國通過擴大屯墾

2017-01-24

川普邀納坦雅胡下月訪白宮

〔編譯茅毅／綜合報導〕以色列廿二日批准在東耶路撒冷新建數百戶屯墾房舍，幾小時後，美國總統川普就與以國總理納坦雅胡通電話，除討論伊朗情勢外，並「同意繼續密切磋商一系列區域議題」。川普還邀請納坦雅胡二月初訪問白宮，以國形容這通電話「甚為溫暖」。前美國總統歐巴馬去年十二月未阻擋聯合國安理會通過譴責以國屯墾活動的決議，但川普似乎將有不同作法，並對德黑蘭採較強硬路線。

選戰期間，川普即承諾將大力支持以國，且儘管耶路撒冷的地位與歸屬有爭議，他仍矢言承認該城為以國首都。不過，白宮在有關這通電話的聲明中，並未提及川普有意將美國駐以國大使館從目前的特拉維夫（Tel Aviv）遷往耶路撒冷。

此外，以國強硬派部長欲不顧國內外反對，片面兼併約旦河西岸阿杜敏（Maale Adumim）猶太屯墾區的計畫，在川普與納坦雅胡會晤前也將擱置。以國於一九六七年戰爭期間佔領東耶路撒冷，之後並加以兼併，但國際社會並不承認此舉，巴勒斯坦人則聲稱將以東耶路撒冷做為其未來建國後的首都。

美使館遷耶路撒冷案 會先緩一緩

一般認為，該兼併計畫恐引發衝突，而遷移美國大使館的舉動也將打破國際社會絕大多數成員不承認耶路撒冷為以國首都的共識。美國也和其他主要國家的作法一樣，先將大使館設在特拉維夫，待以、巴衝突和耶路撒冷地位塵埃落定。

白宮廿二日似乎有意淡化遷移大使館的急迫性，新聞秘書史派瑟說，「我們還在討論此議題的最初階段」。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）則引述川普政府高階官員的話說，將大使館遷到耶路撒冷依然是川普的優先，但會先緩一緩，留待擔任白宮資深顧問的川普女婿庫希納處理。

納坦雅胡和以國在佔領區的屯墾案令歐巴馬頗為不滿，但曾強力抨擊安理會譴責以國屯墾決議的川普，與歐巴馬並不同調，以國方面當然也察覺到風向轉變。耶路撒冷副市長圖加曼（Meir Turjeman）就說，隨著川普走馬上任，「遊戲規則已然改變」，「我們不再像歐巴馬任內般無能為力，如今終於能放手一建」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯譴責以國此舉，認為這有違聯合國決議，廿日並與約旦國王阿布杜拉二世商討在美國可能搬遷大使館一事上協調合作。法新社認為，這也將嚴重傷害以、巴「兩國方案」的前景。西岸現有約四十萬名以國屯墾者，東耶路撒冷則有廿萬名，而西岸及耶路撒冷共有近二九○萬巴勒斯坦人。