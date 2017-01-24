勾結「俄「勢力？川普國安顧問面臨調查
選後與俄駐美大使頻通話
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的國家安全顧問弗林（Michael Flynn，見圖，美聯社檔案照）廿二日宣誓就任，但華爾街日報同日披露，曾被指與俄羅斯官員關係密切的弗林，可能面臨美國反情報單位的調查。對此，白宮表示不知情，也不清楚調查依據。
報導引述知情人士說法指出，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）、中央情報局（ＣＩＡ）、國家安全局（ＮＳＡ）和財政部等單位，正針對白宮高級官員與俄國官員的通訊情況進行審查，而在美國對俄政策上擁有影響力的弗林，正是首位面臨進一步調查的官員。
據悉，該項調查旨在釐清弗林與俄國官員聯繫的主要目的，以及相關接觸是否觸法。其中，最引人注目之處在於，弗林曾被踢爆與俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）在一日內有過五次電話聯繫，且時間點正好落在去年十二月廿九日前後，當時歐巴馬政府為報復俄國發動駭客干預美國大選，對俄方祭出驅逐境內外交人員和關閉情報據點等制裁。消息人士還透露，弗林過去與俄方人士的談話也在調查之列。
不過，報導也說，仍不清楚反情報調查何時啟動及是否仍在進行，也未公布是否已發現相關犯罪證據等資訊。白宮新聞秘書史派瑟早在月初即指出，弗林與基斯利亞克的通話，僅止於安排川普與俄國總統普廷通話。白宮發言人桑德絲（Sarah Sanders）也在廿二日回應此事時表示，白宮對這項調查毫不知情，也不清楚其依據。
川普三親信 遭參院情報委員會調查
另一方面，據報導，美國參議院情報委員會也正在調查川普親信與俄方官員的關係，尤其鎖定曾任川普競選團隊主席的曼納福特（Paul Manafort），以及曾任川普政策及外交顧問的史東（Roger Stone）和佩吉（Carter Page），因為三人都與俄國存在利益關係，或曾公開發言支持莫斯科。
其中，曼納福特曾任親俄烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）的顧問，美方利用協助烏克蘭當局追蹤亞努科維奇竊取國家基金的機會，針對曼納福特是否違反美國法律展開調查。史東曾在「維基解密」（WikiLeaks）公布希拉蕊．柯林頓競選團隊主席波德斯塔的電子郵件前，就暗指波德斯塔將面臨麻煩，因而被懷疑熟知內情。佩吉則在選戰期間，被指與俄方官員會晤而啟人疑竇。
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