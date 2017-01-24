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退出TPP 川普簽行政命令

2017-01-24

重新談判北美自貿協定

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國新任總統川普二十三日上午在白宮簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），並表明重新協商北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，此舉旨在向民主黨和外資表明，他將兌現其競選承諾。消息傳出，華爾街股市二十三日早盤走黑。

另外，川普還簽署另外兩項行政命令，包括凍結聯邦政府雇用，以及禁止美國非政府組織接受政府資助以供海外人工流產等。川普說，退出ＴＰＰ已討論很長一段時間，「我們做的是對美國勞工有益的事」。

川普在競選時便抨擊ＴＰＰ傷害美國勞工和製造業。ＴＰＰ是美國與十一個環太平洋國家簽定的貿易協定，川普在競選期間稱其為「可怕協定」，是「就業機會殺手」，將美國就業機會拱手讓給有廉價勞力的國家，並是對美國利益的「強暴」。此協議未獲美國國會批准。

ＴＰＰ經濟規模達二十八兆美元，佔全球國內生產毛額（ＧＤＰ）的三十八．一九％，比中國主導的區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）規模更大。ＴＰＰ支持者普遍認為，美國退出ＴＰＰ會讓中國漁翁得利。

稍早前，白宮官員透露，川普簽署行政命令退出ＴＰＰ，等同於新政府第一個主要外交政策行動。川普退出ＴＰＰ的決定，是他在選舉時吸引藍領勞工的政策牛肉，許多民主黨人士可能因此陷入困境。位於工會選區的民主黨人，可能必須表態支持川普的保護主義，否則將面臨在改選時失利的風險。

此前，川普已先於白宮會晤福特汽車、戴爾電腦、洛克希德馬丁等十二家大企業領袖，承諾大幅減稅，並砍掉七十五％的法規。川普向與會領袖警告，他將對把工作移到國外的公司回銷到美國的產品課徵「邊界稅」。

對於川普的保護主義政策，華爾街股市二十三日早盤走黑，開市後道瓊工業指數小跌○．二％，S&P500也跌○．三％，納斯達克綜合指數則跌○．一％。

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  • 美國總統川普二十三日正式簽署行政命令，退出ＴＰＰ。圖為川普在白宮簽署後展示該行政命令。（法新社）

    美國總統川普二十三日正式簽署行政命令，退出ＴＰＰ。圖為川普在白宮簽署後展示該行政命令。（法新社）

  • 美國總統川普二十三日正式簽署行政命令，退出ＴＰＰ。圖為川普在白宮簽署後展示該行政命令。（法新社）

    美國總統川普二十三日正式簽署行政命令，退出ＴＰＰ。圖為川普在白宮簽署後展示該行政命令。（法新社）

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