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歐洲極右派領袖齊聚 勒班自拍裝可愛

2017-01-22

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐洲議會極右派政團「歐洲民族與自由」廿一日在德國科布倫茲召開會議，讓歐洲各國極右派領袖齊聚一堂，他們包括法國「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班、荷蘭自由黨黨魁威爾德斯、義大利北方聯盟的薩爾維尼，以及德國創黨僅四年的另類選擇黨黨魁佩特里。他們希望在來年的國家選舉中，締造川普式佳績。威爾德斯的反伊斯蘭政黨可望在三月的荷蘭國會大選中贏得多數，勒班在法國四、五月間的總統大選有望勝出，而今年九月，佩特里的政黨有希望進軍德國國會。

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  • 圖為勒班（右）與威爾德斯（左）廿一日玩自拍。（路透）

    圖為勒班（右）與威爾德斯（左）廿一日玩自拍。（路透）

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相關關鍵字： 勒班 北方聯盟 極右派 歐洲 民族陣線 法國 義大利 荷蘭 荷蘭自由黨
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