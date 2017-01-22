美空襲 狙殺敘「開打」逾百戰士

2017-01-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在美國甫卸任總統歐巴馬廿日移交政權的倒數時刻，美軍在飽受伊斯蘭聖戰團體威脅的敘利亞和利比亞再次出擊，成功殲滅「開打」與「伊斯蘭國（ＩＳ）」近兩百人，為就職時曾矢言對抗「激進伊斯蘭恐怖主義」的歐巴馬反恐行動劃下完美結局。

另轟炸利比亞ＩＳ兩處據點

美國國防部發言人戴維斯廿日指出，在歐巴馬十八日一聲令下，六年來首次出動的B-2戰略轟炸機與多架美國軍機聯手，於利比亞偏遠地區摧毀ＩＳ兩處據點，導致該組織共八至九十名聖戰士喪命。

ＩＳ一個月前才又從敘國政府手中奪走前年五月佔據到去年三月的千年古城帕米拉（Palmyra），但廿日又傳出十天前開始大肆破壞當地古蹟的消息。

到了美東時間十九日中午，敘利亞夜幕降臨，美軍B-52同溫層堡壘轟炸機聯合多架美軍軍機，又剷除二○一三年起在敘國伊德利卜省（Idlib）生根的開打「Shaykh Sulayman訓練基地」，殲滅百人有餘，包括該組織去年初派往建立新立足點的「核心」成員，不僅削弱開打勢力，與之聯手的伊斯蘭激進份子和敘國反對派都因美軍這次行動受到連帶重創。

事實上，美軍本月初以來，就對開打展開連串奇襲，十九日以前共殲滅該組織逾一五○名成員，負責領導開打外部行動的布薩端（Mohammad Habib Boussadoun al-Tunisi）就命喪於十日行動。