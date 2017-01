2017-01-21

◎周虹汶

A rooster at Singapore’s Jurong Bird Park inspired visiting Chinese tourists to make a few resolutions on Wednesday, ahead of the Lunar New Year holiday.

新加坡裕廊飛禽公園的一隻公雞,週三激勵了參觀的中國遊客許下決心,在農曆新年假期來臨以前。

The holiday, which ushers in the "Year of the Rooster" in the Chinese zodiac is an important festival in several Asian nations, where Chinese traditions hold sway.

這個農曆新年假期將迎來中國十二生肖的「雞年」,在一些中國傳統當道的亞洲國家是重要節慶。

The bird park’s two-year-old rooster was fed extra helpings of mealworms as visitors looked on.

當遊客在旁觀看時,鳥園內的這隻兩歲公雞被多餵了幾份黃粉蟲。

"This rooster brings me back to nature," said Chinese tourist Wang Jian. "I hope that our lives will also be able to slow down a bit, to return to a more natural pace."

中國遊客王健說,「這隻公雞把我帶回大自然」,「我希望我們也可以慢活些,回歸比較自然的步伐。」

The holiday begins on Jan. 28 and sees millions of Chinese return home or travel abroad. (Reuters)

農曆新年假期從1月28日開始,預計有數百萬華人返鄉或出國旅遊。(路透)

新聞辭典

usher:名詞,引座員、招待員、門房、助教;動詞,引領、招待、擔任接待員、宣告。例句:The usher will take you to your seats.(引座員會帶你們到你們的位子上。)

hold sway:片語動詞,支配。例句:The theory continues to hold sway.(這理論持續居主導地位。)

look on:片語動詞,旁觀、看熱鬧。例句:How do people in general look on him?(一般人怎麼看他?)