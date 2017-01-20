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跑道結冰 飛機滑雪

2017-01-20

日本全日空（ANA）一架載有二十五人的國內線小型客機，十九日從秋田飛抵北海道新千歲機場，但飛機正要離開跑道進入停機坪時，疑似因路面結冰，飛機無法順利轉彎而衝入附近的雪堆，所幸無人受傷，乘客也表示沒有感受到太大的衝擊。機場為此暫時關閉該條跑道進行除雪，運輸安全委員已派人調查意外原因。受到寒流影響，北海道連日大雪，十九日凌晨零點到上午十一點積雪約十一公分。（圖：取自網路，文：編譯林翠儀）

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  • 日本全日空（ANA）一架載有二十五人的國內線小型客機，疑似因路面結冰無法順利轉彎而衝入附近的雪堆，所幸無人受傷。（網路）

    日本全日空（ANA）一架載有二十五人的國內線小型客機，疑似因路面結冰無法順利轉彎而衝入附近的雪堆，所幸無人受傷。（網路）

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標題：跑道結冰 飛機滑雪


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