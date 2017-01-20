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又一人參選香港特首
2017-01-20
〔編譯管淑平／綜合報導〕香港政府前財政司長曾俊華十九日下午宣佈參選行政長官，提出「信任、團結、希望」為治港三大信念。民調顯示，在目前已表態參選者當中，曾俊華支持度居冠，但多數民眾看好林鄭月娥會當選。
談到中港關係與港獨問題，曾俊華說，香港發展離不開「祖國」支持，社會「極少數」支持港獨是「是非不分」、侮辱港人感情，「中國從來都是港人身分認同的核心」，「香港可以變得更好，正是因為我們背後擁有一個正在迎接偉大民族復興的祖國」。
曾俊華去年十二月十二日請辭，直到今年一月十六日才與林鄭月娥同時獲得中國國務院批准。他被視為比梁振英更溫和。曾俊華說，目前社會撕裂是源於對政府不信任，下任政府應讓社會「休養生息」，推動民生、經濟，贏回人民信任。
至於是否重啟政制改革？曾俊華說，中國全國人民代表大會常委會就特首選舉訂出的「八三一框架」，「不是港人立場，而是『內地』帶進來的，香港需要處理」，但若政治環境未改變，貿然重啟政改只會加劇社會失和，「不值得去做」；但是香港基本法二十三條立法是憲制責任，儘管有爭議，政府還是要推動。
林鄭月娥十九日表示，歡迎曾俊華參選，讓選情更明朗，希望是君子之爭。另一參選人胡國興批評曾在政改立場上太軟弱。根據香港NOW新聞委託嶺南大學在十二日林鄭月娥宣佈辭職時所作民調，曾俊華在各參選人中以三十一．三％支持度居冠，林鄭二十二％，兩人差距拉大；但是五十五．五％受訪者認為林鄭贏面最大，僅十三．六％的人看好曾俊華當選。
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