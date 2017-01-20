快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
伊朗大樓火警 30勇消殞命
2017-01-20
伊朗首都德黑蘭市中心一棟歷史悠久的十七層大樓，十九日發生大火，消防單位出動約兩百名消防員前往灌救，但火勢兇猛導致大樓脆裂坍塌，至少三十名消防員喪生，另有四十五名消防員和三十名民眾受傷。這棟普拉斯科大樓建於一九六○年代初，是伊朗最老的大樓，經營商場和製衣廠。市府坦承，多次警告大樓有安全疑慮，正調查起火原因。
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