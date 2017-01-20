強震後大雪崩 義旅館30死

2017-01-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕義大利中部山區自去年八月以來不斷發生強震，在十八日最新一起芮氏規模五．七的強震後，中部阿布魯佐（Abruzzo）地區大薩索山（Gran Sasso）東側下坡的四星級「里格皮亞諾旅館（Hotel Rigopiano）」遭到雪崩掩埋。義國民防部十九日證實，大雪崩吞噬了造成孩童在內的客人和工作人員，至少卅人下落不明，恐怕凶多吉少。

「義大利全國報業聯合社（ＡＮＳＡ）」報導，已尋獲三具遺體，並有兩名於雪崩發生時正好在旅館外的幸運兒獲救。美聯社指出，尚無法立即釐清最近的地震是否就是這場雪崩的肇因。

該旅館海拔約一千兩百公尺，位義國佩斯卡拉省法林多拉村（Farindola）「大薩索山國家公園」內。該國媒體報導，這起雪崩於十八日發生，將這間小而美的三層樓（一說為四層樓）旅館掩埋且位移約十公尺，該區當天地震頻傳，其中一起達芮氏規模五．七。

ＡＮＳＡ引述高山搜救隊員的話報導，旅館幾乎全毀，當搜救人員大聲呼叫有沒有人生還時，並未接獲任何回應。雪崩來襲時，卅八歲的帕雷泰步出旅館到車上拿東西，幸運逃過一劫，不過妻子、兩個小孩和汽車則遭雪崩掩埋。

電視畫面顯示，搜救人員以鏟鍬挖通一堵雪牆。由於降雪量太大，除雪機難以清除通往旅館的道路積雪。

義國已傳出批評政府搜救不力的聲音，為此，該國總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）十九日表示，部分村鎮由於遭連日大雪覆蓋和十八日的四起強震而與外界隔絕，與這些村鎮取得聯繫乃當局首要之務。去年八月的強震造成義國中部近三百人罹難，十月幾起強震則未傳出死訊，主因在於當地已先將人口聚集處的居民撤離，但災情仍因天寒地凍與暴風雪而雪上加霜，因地震而無家可歸的民眾只好暫時棲身當地的旅館，或是臨時收容中心。