| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 國際

美F-35B飛抵日本

2017-01-20

美國陸戰隊十九日宣布，所屬兩架F-35B匿蹤戰機已於十八日傍晚飛抵日本山口縣的岩國基地。這是美國首度將陸戰隊的F-35B部署於海外，位置即在「第一島鏈」。F-35B具備匿蹤和垂直起降能力，美軍陸戰隊計畫在岩國基地部署十六架，元月份共有十架進駐，八月份還有六架。日本政府認為，美國將最尖端武器部署在日本，可加強美日同盟的遏阻力，有助於日本及亞太地區的安定。（法新社）

廣告
  • 美國陸戰隊十九日宣布，所屬兩架F-35B匿蹤戰機已於十八日傍晚飛抵日本山口縣的岩國基地。（法新社）

    美國陸戰隊十九日宣布，所屬兩架F-35B匿蹤戰機已於十八日傍晚飛抵日本山口縣的岩國基地。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： F-35B 岩國基地 美國陸戰隊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：美F-35B飛抵日本


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.