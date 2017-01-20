美F-35B飛抵日本

2017-01-20

美國陸戰隊十九日宣布，所屬兩架F-35B匿蹤戰機已於十八日傍晚飛抵日本山口縣的岩國基地。這是美國首度將陸戰隊的F-35B部署於海外，位置即在「第一島鏈」。F-35B具備匿蹤和垂直起降能力，美軍陸戰隊計畫在岩國基地部署十六架，元月份共有十架進駐，八月份還有六架。日本政府認為，美國將最尖端武器部署在日本，可加強美日同盟的遏阻力，有助於日本及亞太地區的安定。（法新社）