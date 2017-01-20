CIA解密/50年前 中共備60萬軍攻台

2017-01-20

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國中央情報局（ＣＩＡ）十七日在該局網路資料庫公布大約九十三萬份總共多達一千兩百萬頁的解密歷史檔案開放搜尋，從ＣＩＡ在越戰和韓戰期間行動、冷戰時期竊聽駐東德蘇聯通訊，以及一九五○年代中共為「解放台灣」所作準備等文件，甚至還能查到製作隱形墨水配方，以及不明飛行物（ＵＦＯ）目擊檔案。

「ＣＩＡ紀錄搜索工具」資料庫多為收集、整理ＣＩＡ有關冷戰、越戰到恐怖主義、全球經濟等主題的電訊、信函，涵蓋一九四○到九○年代，如尼克森、福特時代國務卿季辛吉檔案，或者冷戰時期美國竊聽駐東德蘇聯電話通訊的「柏林隧道」行動。

其中一九五○、五一年的文件記載著，中共曾準備發動六十萬大軍攻打台灣，並安排防禦中國南方事宜，包括準備疏散南方沿海地區、下令青壯年必要時須隨軍行動、做好打游擊戰準備等。

較不尋常的檔案如美軍研究通靈、超感知能力於軍事、情報應用潛力的「星門計畫」（Stargate Project），當中有紀錄顯示一九七三年測試當時已相當知名超能力表演者蓋勒，可隔牆精準或僅些微差異地畫出另一房間內的物體；另有關於不明飛行物目擊事件的報告，以及多種隱形墨水配方。

這些文件都是ＣＩＡ根據法令所要求，在二十五年期限過後，早已陸續自動解密的文件，但是過去僅能到位於美國馬里蘭州大學公園市的國家檔案局，利用館內電腦的CREST系統查閱、列印，無法以電子郵件或者其他電子傳輸方式傳送檔案。經過記者、檔案員貝斯特（Mike Best）、非營利新聞組織 MuckRock長期推動、甚至狀告ＣＩＡ後，終於使ＣＩＡ開放網路全文搜索。