挺進南海牽制中 日廉售中古武器

2017-01-20

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本為了推動與南海周邊國家的國防合作，擬向國會提出財政法修正案，允許向他國免費或低價提供閒置的中古船舶或飛機等防衛裝備。日媒報導，日本有意藉此提高菲律賓和越南等南海周邊國家的軍事力量，以共同牽制中國的軍事擴張。

近年中國在南海擴張勢力，升高緊張情勢，與中國之間存在南海主權爭議的菲律賓和越南等東協國家，普遍出現防衛裝備不足的問題，但各國又因財政狀況等因素，很難獨立從他國採購裝備，日本希望透過提供閒置中古防衛裝備給這些國家，以提升他們的軍事力量。

雖然二○一四年日本制定「防衛裝備三原則」放寬武器出口限制，但礙於財政法規定「若無妥善的對應價格，不得轉讓和外借」，防衛裝備的轉讓、外借仍受限制，也無法提供他國無償使用。

報導指出，去年海上自衛隊提供了退役的TC90教練機給菲律賓當做巡邏機，起初菲方希望能免費轉讓，但日方受限於財政法規定，最後以每架每年約七十萬日圓（約合台幣十九．四萬元）的代價出租給菲國使用。當時的防衛相中谷元曾表示，有必須對閒置中古防衛裝備的無償及低價轉讓制度進行檢討。

報導指出，日本政府預定向二十日開議的國會提出財政法修正案，修正案中將新增例外條文，讓無償及低價提供自衛隊中古裝備成為可能，裝備的範圍為船舶和飛機等，不包括武器彈藥。