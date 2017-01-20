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挺進南海牽制中 日廉售中古武器

2017-01-20

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本為了推動與南海周邊國家的國防合作，擬向國會提出財政法修正案，允許向他國免費或低價提供閒置的中古船舶或飛機等防衛裝備。日媒報導，日本有意藉此提高菲律賓和越南等南海周邊國家的軍事力量，以共同牽制中國的軍事擴張。

近年中國在南海擴張勢力，升高緊張情勢，與中國之間存在南海主權爭議的菲律賓和越南等東協國家，普遍出現防衛裝備不足的問題，但各國又因財政狀況等因素，很難獨立從他國採購裝備，日本希望透過提供閒置中古防衛裝備給這些國家，以提升他們的軍事力量。

雖然二○一四年日本制定「防衛裝備三原則」放寬武器出口限制，但礙於財政法規定「若無妥善的對應價格，不得轉讓和外借」，防衛裝備的轉讓、外借仍受限制，也無法提供他國無償使用。

報導指出，去年海上自衛隊提供了退役的TC90教練機給菲律賓當做巡邏機，起初菲方希望能免費轉讓，但日方受限於財政法規定，最後以每架每年約七十萬日圓（約合台幣十九．四萬元）的代價出租給菲國使用。當時的防衛相中谷元曾表示，有必須對閒置中古防衛裝備的無償及低價轉讓制度進行檢討。

報導指出，日本政府預定向二十日開議的國會提出財政法修正案，修正案中將新增例外條文，讓無償及低價提供自衛隊中古裝備成為可能，裝備的範圍為船舶和飛機等，不包括武器彈藥。

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  • 日本陸海空自衛隊將於二十三日至二十七日實施設想中國與台灣發生軍事衝突時的沙盤推演，演習想定包括日美共同應對為牽制自衛隊及美軍行動而南下的中國軍隊。圖為去年七月日本海上自衛隊和美軍陸戰隊在夏威夷舉行聯合演習。（路透檔案照）

    日本陸海空自衛隊將於二十三日至二十七日實施設想中國與台灣發生軍事衝突時的沙盤推演，演習想定包括日美共同應對為牽制自衛隊及美軍行動而南下的中國軍隊。圖為去年七月日本海上自衛隊和美軍陸戰隊在夏威夷舉行聯合演習。（路透檔案照）

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