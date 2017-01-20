日自衛隊兵推 演練台海衝突
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本陸海空自衛隊預定二十三日至二十七日，針對中國與台灣發生軍事衝突的假定，進行圖上模擬演習，檢證台海發生危及日本安全的「重要影響事態」時，日本和美軍部隊如何因應南下牽制的中國人民解放軍。由於中國最近拉高台海緊張情勢，這項兵推消息也顯得特別敏感。
非實兵演習 時機仍敏感
日本共同社十八日從政府相關人士獲悉這項演習計畫。報導指出，這項演習並非實兵演習，而是以圖上演習方式進行兵棋推演。儘管演習內容包括出動駐日美軍，但美方這次僅以觀察員身分參與，涉及美軍運用部分則由自衛隊代為演示。
演習內容設定若干層級，從沒有任何突發事態的平時層級，逐步升高危機態勢，最後中台發生軍事衝突，到達「重要影響事態」層級。兵推焦點鎖定日美如何共同應對屆時南下牽制美日部隊的中國軍隊。
配合集體自衛權有條件解禁，日本在二○一五年九月通過新安保法案，其中將一九九九年制定的「周邊事態法」修改為「重要影響事態法」，刪除地理範圍限制，將所有「若置之不理將可能導致日本遭到直接攻擊」的事態列為「重要影響事態」。
新法也提供法源，允許日本在「重要影響事態」發生時，與美國協議共同應對，但禁止自衛隊與美軍同時出動。自衛隊可在非戰鬥區向戰鬥中的美軍等他國軍隊，提供補給和運輸等後方支援，但禁止提供武器。
據報導，防衛省希望透過大規模演習，儘快確保安保法的實效性。去年十一月，自衛隊與美軍便在沖繩本島周邊海域進行海上搜救聯合演習，這是新法實施後首次設定在「重要影響事態」狀況下，自衛隊為美軍提供海上搜救支援。月底這次演習則更進一步，設想中國與台灣發生衝突。
演習在川普當選前已定
報導也指出，即將就職的美國總統川普與台灣總統蔡英文通電話一事引發中國反彈，並派遣航空母艦「遼寧艦」在台灣近海航行等，兩岸關係趨於惡化。日本在此時設定以台海衝突進行演習，時機頗為敏感。但相關人士指出，此次演習的基本內容在川普當選前即已確定。
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