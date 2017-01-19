民主黨60眾議員 不去川普就職大典

2017-01-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕質疑美國總統當選人川普因俄羅斯助選而拿到白宮寶座，美國民權領袖暨民主黨籍聯邦眾議員路易斯（John Lewis）表明將不出席川普就職典禮，川普因此連日砲轟，反讓民主黨杯葛大典的眾議員累積到近六十人。但《華盛頓郵報》報導，民主黨籍聯邦參議員目前尚無一人跟進，因為他們要藉由出席提醒川普，不要忘記國家還有民主黨議員把關。

俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）告訴《華郵》，「我尊重每個人的選擇」，但會去為的是「提醒」共和黨人和川普，與民主黨有著深刻歧見的各項政策議題正等在前頭。去年曾與希拉蕊‧柯林頓競逐黨內總統提名的佛蒙特州參議員桑德斯，及曾盛傳與希拉蕊搭檔參選的麻州參議員華倫，都確定出席。

共和黨目前在國會參、眾兩院均佔多數，在四三五席的眾院，民主黨僅佔一九四席，目前表明不出席川普就職典禮者幾乎已是三分之一。但民主黨在一百席的參院佔四十六席，勉強可與五十二席的共和黨抗衡。無黨籍人士則佔兩席。不過，也杯葛川普就職典禮的民主黨眾議員亞茅斯（John Yarmuth）指出，參院兩年後將部分改選，才是這些同志決定不加入抵制的最大考量，其中「有二十五名參議員可能會覺得，這是有風險的。」