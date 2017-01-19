普廷挺川普 譏歐巴馬不如妓女

2017-01-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對美國候任總統川普的「召妓」醜聞，俄羅斯總統普廷十七日於莫斯科的記者會上首度做出回應，他暗諷歐巴馬政府是這些造假資料的始作俑者，意圖破壞川普與克里姆林宮之關係，其行徑「比妓女還不如」。然而，他也自誇，俄國娼妓是世界頂尖。

美國的網路新聞媒體「BuzzFeed」上週披露一份長達三十五頁、未經證實的文件，聲稱川普二○一三年造訪莫斯科時，曾要求妓女在床上表演撒尿，過程遭俄國情報機構偷拍，引起軒然大波。

普廷痛批，嫖妓雖是醜陋的社會現象，但背後下令製造假新聞對付川普的人，編織消息做為政爭之用，比妓女還要糟糕。他們完全沒有道德限制，大幅降低西方政治菁英的格調。

普廷質疑，川普根本沒有必要在莫斯科召妓。他說，川普一生都在舉辦選美，看遍世界各國美女，「我很難想像他會溜進一家旅館，和我們『降低社會責任』的女子幽會」。普廷笑著說，川普不可能會落入這種陷阱，「雖然他們（妓女）當然是全世界最棒的」。

普廷自清，他與川普素未謀面，沒有批評或捍衛他的理由。但他強調，美國有些人似乎打算繼基輔之後，準備在華府組織「練兵場」，意圖破壞川普的「正當性」，試圖「綁住他的手腳」，使他難以實現競選承諾，這些舉止將會嚴重損害美國利益。普廷意指二○一四年在基輔爆發的示威，最後推翻了亞努科維奇總統，當時俄國指控這是美國在幕後發動政變。

另外，普廷也指出，俄國情報單位並無監控川普的理由，他二○一三年來訪時只是一位商人，稱不上是政治人物，俄方甚至不知道他有政治野心，「有人認為我方情報人員會盯住每位美國富豪？當然不會，這是荒謬至極」。

據報導，爆料文件的主筆是前英國軍情六處（MI6）情報官員、英國倫敦「奧必斯商業情報」公司總監史蒂爾，他在同儕間聲譽良好，事發後已經神隱，但據信他未親身前往俄國調查，其消息來源遭到質疑。

對此，俄羅斯外交部長拉夫羅夫十七日痛批史蒂爾是MI6的騙子，再度否認俄國駭客介入美國總統大選。他也說，傳言川普上台後首週將與普廷在冰島舉行高峰會，全是子虛烏有。拉夫羅夫反控，美國情報單位多年來試圖吸收駐美俄國外交人員，做為美方雙面諜。