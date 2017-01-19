美中貿易開戰 互嗆關稅報復
中國稱不會放任美方「霸凌」
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國新總統川普上任前夕，美中兩國已悄悄換檔開打貿易戰！中國美國商會和中國學者十八日表示，中國正威脅和準備採取報復措施，且上週提高從美國進口的動物飼料乾燥玉米酒糟（DDGs）關稅，發射警告彈，其他對美國產品的反傾銷稅也擬制度化。
儘管中國國家主席習近平在達沃斯世界經濟論壇上對外表示，貿易戰只會兩敗俱傷，但習政府已擺好開戰架式。中國美國商會政策委員會長羅斯（Lester Ross）表示，中國商務部上週提高從美國進口的乾燥玉米酒糟關稅，包括反傾銷稅和反補貼稅（雙反稅）稅率，而其他美國產品的反傾銷稅也擬制度化，「中國正威脅、及準備好要採取報復措施」。
中國商務部研究員梅新育表示，中國已相當自制，在貿易上不和川普打口水戰，但不會放任美方「霸凌」。上週中國商務部宣布對美國進口動物飼料課徵「雙反稅」，就是一種中方將採取行動的表態，「川普若希望更多貿易摩擦，他勢必將付出代價」。
高盛集團出身的川普顧問史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）則向英國廣播公司（ＢＢＣ）表示，美國新政府不希望和中國打貿易戰，但若川普上任後對中國進口產品實施懲罰性關稅，中國對此進行報復，中方遭受的損失將「遠遠超出」美國，「他們明白這點」。
美反嗆中 全世界保護主義最重
川普屢次揚言將提高中國產品的進口關稅至四十五％、將中國貼上「匯率操縱國」標籤；他本週受訪時指出，美中最大問題是貿易嚴重失衡，「如此片面不均，連（貿易）公平性都是單向的」。川普提名的商務部長羅斯十八日在參議院的任命聽證會上也公開批評中國，指控中國在自由貿易上光說不練，是全世界保護主義色彩最重的國家。
美中充滿貿易戰的煙硝味之際，中國美國商會週三公布新年度調查，顯示越來越多美國企業擱置在中國的投資計畫，四分之一受訪企業正在減緩投資或撤離中國；僅五十六％將中國列入前三大投資目的地，比四年前大減廿二％；僅十七％預期未來一年美中關係將改善，八十三％認為將惡化或不變；約八十％感到在中國越來越不受歡迎，比率較三年前倍增。另有逾半數受訪企業感覺外資企業在中國的政策法規中受到不公平待遇；超過六成企業對中國政府未來三年進一步向外資開放市場沒有信心。這項調查於去年十月廿六日至十一月廿七日進行，五二二個會員回覆，回收率逾六成，創相關調查十九年來新高。
另，《華爾街日報》報導，儘管川普計畫否決跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），商業和農業團體正在遊說川普政權交接團隊，極力挽救可緊密結合美國和亞洲盟國關係的ＴＰＰ，建議川普新政府可修改該協定、重新命名，轉為川普的政策倡議，以擴大美國對亞洲的出口。
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標題：美中貿易開戰 互嗆關稅報復
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