佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單

2017-01-19

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本二皇子秋篠宮文仁親王的次女「佳子內親王」，去年底剛滿廿二歲，人氣絲毫未減，出版社最近再度出版她的寫真書，收錄一五五張美照，在網路上引發話題。但也有網友擔心，最新寫真書可能和前幾本一樣叫好不好座。

佳子堪稱當前日本皇室的人氣代表，不僅廣受日本年輕男性歡迎，透過網路傳播也有許多外國粉絲，人氣不輸給當紅偶像團體AKB48成員。不過，此前出版的佳子寫真書銷量均不如預期。

日本大型出版社「寶島社」本月中推出佳子的寫真雜誌書「秀麗的佳子公主 成年皇族的足跡」，以照片呈現她的成長過程，內文也記錄她兩年前進入國際基督教大學後的變化、出席公務活動的樣貌，還有身為皇室子女的辛酸及她的時尚收藏。

這本寫真書隨即在網路引爆話題，有網友大讚「不愧是皇室偶像」，但也有網友擔心銷量不佳。據「週刊新潮」報導，兩年前包括寶島社等多家出版社，也曾出版四本與佳子有關的寫真書，其中有一家出版社看好佳子的人氣，大膽印了七萬本，結果銷量不到一半慘賠，其他出版社的佳子寫真書大概也只賣了四成。

週刊分析，皇室相關出版品雖有一定市場，但主力客層通常為六十到七十幾歲的年齡層，佳子的粉絲多半集中在廿到卅幾歲，這些人通常不會購買這種正經八百的寫真書。